Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Deportivo Alavés y Rayo Vallecano se enfrentan hoy sábado 23 de mayo en el Mendizorroza en el partido de la Jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Deportivo Alavés - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en España.

En este sentido, luego de una temprana ventaja adquirida por la solitaria anotación de Toni Martínez, el Deportivo Alavés logró alcanzar la permanencia en la Primera División tras derrotar al Real Oviedo, de forma que los de Quique Sánchez Flores han logrado garantizar un año más de competir en la máxima categoría del fútbol español.

“Estar ya en Primera sin haber acabado la competición es fantástico. Me alegro mucho por la afición, los jugadores, el cuerpo técnico, los médicos o los utileros. Es un club con muy buena gente, con muchas personas sumando alrededor y los futbolistas se merecen quedarse en Primera División. Ojalá el año que viene no sea tan sufrido y el siguiente que podamos aspirar al Top 10, porque el sufrimiento agota y te aparta de la profesión”, declaró el entrenador tras la jornada pasada.

Por su parte, los rayistas se presentan en el octavo puesto de la tabla, a tan solo un punto de un Getafe con el que peleará hasta la última fecha para conseguir un pase para la próxima edición de la Conference League, el cual actualmente les pertenece a los azulones.

En esta instancia, el equipo de Íñigo Pérez llega con una racha de seis partidos ligueros al hilo sin conocer la derrota (tres victorias, tres empates), de la misma manera que llega con un registro de cuatro victorias en sus últimos seis enfrentamientos frente a los albiazules, de manera que las estadísticas acompañan el objetivo de los visitantes de lograr la conquista y esperar que los de José Bordalás empaten o pierdan.

HORARIO DEL DEPORTIVO ALAVÉS - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Deportivo Alavés y Rayo Vallecano, correspondiente a la Jornada 38 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 23 de mayo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL DEPORTIVO ALAVÉS - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Deportivo Alavés y Rayo Vallecano se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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