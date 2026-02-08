Deportivo Alavés - Getafe: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Deportivo Alavés y Getafe se enfrentan hoy domingo 8 de febrero en el Mendizorroza en el partido de la Jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Deportivo Alavés - Getafe y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Eduardo Coudet llegará a la disputa luego de haber derrotado al Espanyol (2-1), derrotado al Betis (2-1), perdido contra el Atlético de Madrid (1-0) y perdido contra el Villarreal (3-1), por lo que se ubica en el décimo lugar de la tabla con 25 puntos y -7 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por José Bordalás registraron un empate con el Celta de Vigo (0-0), un empate con el Girona (1-1), una derrota frente al Valencia (1-0) y una derrota frente a la Real Sociedad (2-1), de manera que están en el puesto número 17 con 23 puntos y -11 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL DEPORTIVO ALAVÉS - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Deportivo Alavés y Getafe, correspondiente a la Jornada 23 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 8 de febrero a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL DEPORTIVO ALAVÉS - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Deportivo Alavés y Getafe se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.