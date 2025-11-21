Deportivo Alavés - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Deportivo Alavés y Celta de Vigo se enfrentan este viernes 21 de noviembre en Mestalla en el partido de la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Deportivo Alavés - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Eduardo Coudet llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Girona (1-0), derrotado al Espanyol (2-1), perdido ante el Rayo Vallecano (1-0) y empatado con el Valencia (0-0), por lo que se ubica en el décimo lugar de la tabla con 15 puntos y +0 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Marco Garcés registraron una derrota contra el Barcelona (4-2), una victoria sobre el Levante (2-1), una victoria sobre el Osasuna (3-2) y un empate con la Real Sociedad (1-1), de manera que están en el puesto número 13 con 13 puntos y -3 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL DEPORTIVO ALAVÉS - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Deportivo Alavés y Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 22 de noviembre a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL DEPORTIVO ALAVÉS - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Deportivo Alavés y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.