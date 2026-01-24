Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LALIGA

Deportivo Alavés - Betis: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Deportivo Alavés - Betis de LaLiga EA Sports

Dos victorias, un empate y una derrota anteceden el historial del Betis de cara a la próxima jornada

Dos victorias, un empate y una derrota anteceden el historial del Betis de cara a la próxima jornada / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Deportivo Alavés y Betis se enfrentan este domingo 25 de enero en el Mendizorroza en el partido de la Jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Deportivo Alavés - Betis y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Eduardo Coudet llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Atlético de Madrid (1-0), perdido contra el Villarreal (3-1), empatado con el Oviedo (1-1) y perdido contra el Osasuna (3-0), por lo que se ubica en el decimoctavo lugar de la tabla con 19 puntos y -9 en el diferencial de goles.

Manuel Pellegrini y el mercado del Betis: "Para traer refuerzos hay que tener una cantidad de dinero que sea mejor de lo que tenemos en este momento"

Manuel Pellegrini y el mercado del Betis: "Para traer refuerzos hay que tener una cantidad de dinero que sea mejor de lo que tenemos en este momento"

Por su parte, los comandados por Manuel Pellegrini registraron una victoria sobre el Villarreal (2-0), un empate con el Oviedo (1-1), una derrota ante el Real Madrid (5-1) y una victoria sobre el Getafe (4-0), de manera que están en el puesto número 6 con 32 puntos y +8 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL DEPORTIVO ALAVÉS - BETIS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Deportivo Alavés y Betis, correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 25 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL DEPORTIVO ALAVÉS - BETIS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Deportivo Alavés y Betis se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

