Deportivo Alavés - Betis: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Deportivo Alavés y Betis se enfrentan este domingo 25 de enero en el Mendizorroza en el partido de la Jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Deportivo Alavés - Betis y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Eduardo Coudet llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Atlético de Madrid (1-0), perdido contra el Villarreal (3-1), empatado con el Oviedo (1-1) y perdido contra el Osasuna (3-0), por lo que se ubica en el decimoctavo lugar de la tabla con 19 puntos y -9 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Manuel Pellegrini registraron una victoria sobre el Villarreal (2-0), un empate con el Oviedo (1-1), una derrota ante el Real Madrid (5-1) y una victoria sobre el Getafe (4-0), de manera que están en el puesto número 6 con 32 puntos y +8 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL DEPORTIVO ALAVÉS - BETIS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Deportivo Alavés y Betis, correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 25 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL DEPORTIVO ALAVÉS - BETIS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Deportivo Alavés y Betis se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

