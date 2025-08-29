Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Deportivo Alavés y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 30 de agosto en el Mendizorroza en el partido de la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Deportivo Alavés - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Eduardo Coudet llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Betis (1-0) y derrotado al Levante (2-1), por lo que se ubica en el noveno lugar de la tabla con 3 puntos y +0 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Diego Simeone registraron un empate con el Elche (1-1) y una derrota frente al Espanyol (2-1), de manera que están en el puesto número 13 con 1 punto y -1 en el diferencial de goles.

Asimismo, cabe destacar que el Atlético llega con una ventaja histórica importante, puesto que solo ha perdido dos veces contra el Alavés en 18 enfrentamientos. Sin embargo, han pasado siete partidos consecutivos desde que uno de los dos se impuso de visitante, por lo que sumar tres puntos puede ser difícil para los de Simeone.

De igual forma, el Deportivo Alavés se prepara para enfrentarse al Athletic Club, al Sevilla, al Getafe y al Mallorca en las próximas fechas de la liga, mientras que el Atlético de Madrid se topará con el Villarreal, el Mallorca, el Rayo Vallecano y el Real Madrid.

HORARIO DEL DEPORTIVO ALAVÉS - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Deportivo Alavés y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 30 de agosto a las 17:00 (CET) en España.

DÓNDE VER DEPORTIVO ALAVÉS - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Deportivo Alavés y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.