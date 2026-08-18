El Dépor se enfrenta a la prensa: veto a preguntas sobre las protestas y respuesta de las asociaciones

La Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (Agaxorde) expresó este martes su “preocupación” por los hechos ocurridos durante la comparecencia del futbolista del Deportivo Ximo Navarro a la conclusión del partido de LaLiga contra el Elche, con el que ambos abrían el curso liguero 2026-2027.

Dos periodistas acreditados por LaLiga preguntaron al defensa blanquiazul, uno de los capitanes de la primera plantilla, por el ambiente vivido en Riazor ante la falta de animación en el estadio, provocado por el divorcio entre un sector del deportivismo y los dirigentes del Club.

No obstante, el jefe de prensa del Dépor, impidió la respuesta de Navarro y aseguró que la pregunta no era "procedente".

Desde Agaxorde consideran “legítimo” que los clubes de fútbol establezcan normas para ordenar sus comparecencias, pero no entienden que se impida responder a una pregunta “por considerar previamente que su contenido no es procedente”.

En su carta, el colectivo de periodistas deportivos de Galicia recuerda que las cuestiones relativas al ambiente vivido durante el partido y la reacción de los aficionados forman parte de la actualidad deportiva, por lo que es una obligación de los periodistas exponerlas.

Asimismo, Agaxorde señala que no pretende entrar “en el fondo” del conflicto entre el Deportivo y determinados sectores de su afición sino defender unas condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo deportivo.

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“El hecho de que una pregunta pueda resultar incómoda para una entidad no debería ser motivo suficiente para condicionar su formulación. Por eso, reclamamos al Deportivo respeto al trabajo de los periodistas y que sus comparecencias de prensa se desarrollen con normalidad, permitiendo a los profesionales formular las preguntas con libertad”, expone en su comunicado.