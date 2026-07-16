El Depor empieza el mercado por todo lo alto: 6 fichajes en menos de un mes

El Depor ha llegado a Primera para quedarse. O así lo demuestran los movimientos que está haciendo hasta ahora en el mercado. El equipo coruñés no quiere esperar al 31 de agosto para cerrar la plantilla y busca tener un gran equipo para poder competir contra los mejores clubes del fútbol español tras 8 años de ausencia en la máxima categoria.

En apenas 15 días, los gallegos se han puesto manos a la obra y ya han oficializado cino fichajes más una bomba que está al caer, en los que han demostrado tener un gran conocimiento del mercado europeo: las seis incorporaciones llegan de seis ligas distintas: Polonia, Italia, Francia, Países Bajos, España y Alemania.

La dirección deportiva apuesta por la juventud

La política de fichajes parece ser bastante clara: la dirección deportiva quiere formar una plantilla que combine jugadores de mucha proyección con otros que ya tengan una amplia experiencia a sus espaldas. De las seis incorporaciones, solo dos superan los 23 años. Estos son Leo Román, que llega a A Coruña tras abandonar el Mallorca, y Aubameyang, quien volverá a España tras aquel corto pero inolvidable paso por el Barça. El fichaje, que se cerrará pronto, se hará a cambio de 1 millon y medio de euros.

No obstante, la apuesta fuerte está centrada en la juventud: el Depor ha oficializado las incorporaciones de Teun Gijselhart, centrocampista de 21 años; Bright Ede, central polaco de 19 años considerado una de las grandes promesas del fútbol del país; Lorenzo Amatucci, centrocampista italiano de 22 años procedente de la Fiorentina pero que jugó la pasada temporada en Las Palmas y Asp Jensen, mediapunta danés de 20 años procedente del filial del Bayern de Munich quien también era pretendido por clubes italianos como la Lazio o el Udinese.

El Depor, cuarto equipo que más gasta en España

Tantas incorporaciones están suponiendo también un alto desembolso de dinero, aún más teniendo en cuenta que hablamos de un equipo recién ascendido: el Depor ya se ha gastado 24,5 millones de euros, según datos de 'Transfermarkt', lo cual le convierte actualmente en el cuarto equipo que más ha gastado en España, únicamente por detrás de Barça, Madrid y Atlético.

Si bien este está siendo un mercado con un gasto elevado, los fichajes que se están realizando están lejos de ser los más caros de la historia del club, pues de los hechos hasta ahora, solo Leo Román, quien ha costado 9 millones de euros, entra en el top 10, y lo hace en la última posición.

Las incorporaciones por las que más han pagado se realizaron a inicios de los 2000, en la época dorada del Depor, cuando era un fijo en la zona alta de la tabla y conseguía ganar títulos. Pese a esto, sigue siendo bastante sorprendente el precio de algunos de los fichajes: Jensen y Ede han costado 6 millones de euros cada uno.

La estrella ya estaba en casa

Pese a todos estos fichajes, el jugador sobre el cual girará todo el proyecto no es un recién llegado. Yeremay Hernández está llamado a ser la estrella del equipo, pese a que esta será su primera temporada en primera división. Tanto el club como el jugador rechazaron ofertas millonarias del Como y del Sporting cuando aún estaba en Segunda División, por lo que la salida del canario justo cuando se ha conseguido el ascenso es algo que no preocupa a los aficionados.

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El mercado no ha hecho más que empezar, por lo que más incorporaciones pueden llegar. Algunos de los nombres que suenan son Fábio Silva, quien tiene muchos pretendientes en España, o Álvaro Morata. El Depor no quiere que su paso por la liga sea algo efímero.