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El Dépor podría cambiar de nombre: habrá consulta a los socios
Este miércoles, abonados y socios votarán para elegir el nombre el club
EFE
El RC Deportivo inicia mañana, miércoles, una consulta vinculante para que las personas abonadas y socios amigo con derecho a participación decidan la denominación oficial de la entidad.
La iniciativa se enmarca dentro del proceso de actualización y ordenación administrativa y corporativa que la entidad presidida por Juan Carlos Escotet viene desarrollando coincidiendo con el contexto institucional de su 120º aniversario.
La votación, que se hará mediante un sistema 'online' habilitado por el club, arrancará a las nueve de la mañana de este miércoles y finalizará a las 18.00 horas del domingo 21 de junio.
Las opciones sometidas a votación serán mantener la nomenclatura de "Real Club Deportivo de La Coruña" o adecuar el nombre de la entidad a la toponimia oficial de la ciudad, adoptando en este caso la denominación de "Real Club Deportivo de A Coruña" en castellano y "Real Club Deportivo da Coruña" en gallego.
La decisión de llevar a cabo este proceso fue anunciada tras el diálogo mantenido entre los dirigentes del Dépor y representantes de la masa social, en el seno del I Foro Social celebrado recientemente.
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