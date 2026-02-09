Dele Alli quiere otra oportunidad: estos los equipos de LaLiga que han mostrado interés

El futuro de Dele Alli sigue siendo una incógnita. Lo que sí está claro es que el centrocampista inglés no regresará al MK Dons, el club donde debutó como profesional, pese a los rumores surgidos en las últimas semanas. Así lo ha desmentido de forma tajante Paul Warne, entrenador del conjunto inglés, mientras cuatro clubes de LaLiga han mostrado interés en ofrecerle una nueva oportunidad.

Alli, de 29 años, se encuentra sin equipo desde que el Como 1907 rescindiera su contrato el pasado mes de septiembre. Su etapa en Italia fue breve y accidentada: apenas ocho meses, una sola aparición oficial con expulsión incluída bajo las órdenes de Cesc Fàbregas.

Su regreso a la competición, tras 748 días sin jugar un partido oficial, duró apenas nueve minutos. Fue en marzo de 2025, en la derrota del Como ante el AC Milan, cuando vio la tarjeta roja directa por una falta sobre Ruben Loftus-Cheek en el tiempo añadido. A partir de ahí, quedó relegado al ostracismo y su contrato, inicialmente de 18 meses, fue rescindido meses después.

Su fallido retorno al club de sus orígenes

En Inglaterra se especuló con un posible regreso del futbolista al MK Dons, club en el que Dele firmó 24 goles en 88 partidos antes de fichar por el Tottenham en 2015. Sin embargo, Warne fue contundente. “No hay absolutamente nada de verdad en eso. No he hablado con él, no tenemos relación ni contacto alguno. No sé de dónde ha salido ese rumor”, dijo en declaraciones al 'Citizen', recogidas por 'talkSPORT'.

En el mismo medio asegura que el inglés tiene ahora algunas opciones realistas en España, donde algunos equipos de LaLiga han mostrado interés en él. Serían Real Oviedo, Sevilla, Elche y Getafe, destacándose el Sevilla FC como una opción interesante para su entorno.

Noticias relacionadas

La información apunta que actualmente, el futbolista busca equipos con un menor foco mediático para reconstruirse lejos del ruido. Tras erigirse como una estrella emergente en el Tottenham llegando a ganar el PFA Young Player en 2016 y 2017, Alli pasó por Everton y Besiktas, antes de encontrar una oportunidad en la Serie A que no cuajó, encadenando lesiones y problemas extradeportivos.