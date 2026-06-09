Decisión tomada para José Bordalás y el Getafe

Muchos han sido los rumores sobre el nombre de José Bordalás este verano. El entrenador del Getafe acaba contrato con la entidad azulona y varios equipos le han tenido en carpeta, desde el Espanyol con Monchi a la cabeza hasta Osasuna como reemplazante del saliente Lisci.

Sin embargo, tal como ha informado Gemma Santos en COPE, Bordalás seguirá en el Coliseum la próxima temporada después de alcanzar un acuerdo para prolongar su vinculación con la entidad.

Jose Bordalas, head coach of Getafe CF, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and CA Osasuna at Coliseum de Getafe stadium on May 23, 2026, in Getafe, Spain. AFP7 23/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / EUROPA PRESS

El técnico alicantino ha dado el visto bueno a la propuesta presentada por el presidente del club, Ángel Torres, lo que permite dar continuidad a un proyecto que afrontará el reto de competir en Europa tras la clasificación para la Conference League.

Acorde al citado medio, el entrenador ha aceptado la oferta de renovación trasladada por la directiva y ambas partes trabajan ya en los últimos detalles del contrato que oficializará su continuidad en el banquillo del Coliseum.

La negociación avanzó de forma significativa durante las últimas horas. Desde primera hora del martes se sucedieron los contactos entre el Getafe, los representantes del entrenador y el propio Bordalás con el objetivo de cerrar definitivamente un acuerdo que, según apuntaban distintas fuentes cercanas a las conversaciones, se encontraba muy encaminado gracias a la buena disposición existente entre todas las partes.

Martín Satriano en el Estadio Coliseum celebra la victoria del Getafe / EFE

La sintonía entre el club madrileño y el técnico ha resultado determinante para que las conversaciones llegaran a buen puerto. El Getafe considera prioritaria la continuidad del entrenador que ha liderado al equipo durante una temporada que ha permitido a la entidad regresar a las competiciones continentales. Por ello, la renovación de Bordalás se había convertido en uno de los principales asuntos a resolver una vez finalizada la campaña.

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Ángel Torres, presidente del Getafe / EFE

La decisióntambién despeja una de las incógnitas más destacadas del mercado de entrenadores. El técnico contaba con el interés de otros clubes y había recibido propuestas para cambiar de destino. Entre ellos se encontraba Osasuna, que había trasladado una oferta formal con la intención de incorporarlo a su proyecto. Sin embargo, finalmente el entrenador ha optado por continuar en el Getafe y seguir vinculado a la entidad presidida por Ángel Torres.