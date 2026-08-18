Debutar en Primera con 15 años: "Lo más difícil ahora es gestionar las expectativas"

"Es una responsabilidad muy grande hacer debutar con 15 años a un jugador en Primera División", asegura el director de la cantera del Levante UD, Joaqui Navarro, en una entrevista con la Agencia EFE tras el debut de Marc Santos el pasado fin de semana en LaLiga EA Sports.

En el fútbol español ha dejado de ser una rareza en los últimos tiempos ver a futbolistas adolescentes dando el salto al fútbol profesional y el lateral levantinista ha sido el último ejemplo.

"Las expectativas a partir de ahora son lo más difícil de gestionar. Es verdad que cuando una situación así se da, creo que se tiene en cuenta esto. Y cuando se ha hecho con Marc es porque sabemos el perfil de niño que es, porque no deja de ser un niño, cómo lo va a gestionar, cómo lo va a gestionar su familia y cómo entre todos le vamos a ayudar", explica.

Marc Santos en su debut / EFE

Navarro reitera la "responsabilidad grande" que supone ese momento en la vida de un joven deportista, porque hay que sumarle "toda la repercusión que está teniendo"; no obstante se muestra "convencido" de que se ha dado el paso adelante porque "el jugador lo va a gestionar muy bien".

Aunque Navarro pone el acento en el aspecto psicológico, también destaca la importancia de cuidar el físico en jugadores que aún no han terminado de desarrollarse y están en pleno proceso de crecimiento.

"Son esfuerzos diferentes, son ritmos diferentes, pero que el jugador ha demostrado en el día a día entrenando y en los partidos de pretemporada que los puede soportar. Y por eso se le dieron 30 minutos, que son muchos minutos en Primera", apunta.

El director de la escuela del Levante UD, que accedió al cargo hace tres años, aseguró que no le sorprende que cada vez haya más jugadores jóvenes que den el salto al primer equipo y que tengan protagonismo en sus clubes. "No me sorprende porque es el trabajo que se realiza en las canteras del fútbol español. Hay una apuesta importante también de LaLiga como institución para que en las canteras se trabaje bien y la realidad es esa. Y lo puedes ver también en los campeonatos internacionales, que normalmente la selección española o es campeona o está muy cerca de serlo. Hay un trabajo detrás muy importante y un trabajo de calidad", recalca.

"A partir de ahí, la realidad es que hemos vivido en la mayoría de los clubes situaciones coyunturales delicadas por todo lo que pasó después del covid, por todo lo que se ha vivido a nivel económico y eso está haciendo que los jugadores tengan más oportunidades. Pero cuando las están aprovechando es porque están preparados", afirmó.

En esta apuesta por la juventud también tienen un papel relevante los entrenadores, que cada vez se fijan menos en el DNI a la hora de hacer sus alineaciones, algo que ha quedado patente no sólo en clubes sino también en la selección española.

"Yo puedo hablar del nuestro, que creo que es una bendición que hemos tenido como club el poder tener a Luis Castro, porque apuesta de verdad, porque muchas veces lo fácil es hacer debutar jugadores, pero lo difícil es darles la oportunidad de que se puedan asentar en el fútbol profesional. Eso sí que es una apuesta de verdad y creo que Luís lo está haciendo así y estamos encantados", relata.

"Es verdad que también es una tónica general a nivel de otros clubes, pero como desconozco cómo se funciona en otros sitios, prefiero hablar del Levante. No es el ponerlos, sino el exponerlos a que puedan tener la oportunidad de ganar su sitio de fútbol profesional, que para mí es lo más difícil como entrenador", subraya.

Al margen del caso de Marc Santos, el Levante traspasó este verano por 25 millones de euros al Real Madrid al canterano Carlos Espí, que con 20 años se erigió en la segunda parte de la pasada campaña con sus goles en el gran protagonista de una permanencia milagrosa.

"Estamos viviendo situaciones muy significativas en poco tiempo, en las que hay mucho trabajo detrás. Parece que son frutos de un día, pero no. Hay mucho trabajo de cantera detrás, además somos una cantera que sufre mucha agresividad, porque nuestro talento es atractivo para otros clubes con muchos recursos. Con lo cual, que jugadores que hayan apostado por el Levante, como es el caso de Marc o de Carlos, les esté yendo bien el fútbol profesional, refuerza en gran medida nuestro trabajo", finaliza.