El debut de Pezzolano, con visos de continuidad en el Valladolid-Mallorca

El nuevo técnico blanquivioleta confirmó en rueda de prensa que "no realizaría demasiados cambios" en su primer certamen en el José Zorrilla Aguirre, en cambio, deslizó que podría probar con defensa de cuatro para tratar de romper la mala dinámica del Mallorca

El debut de Paulo Pezzolano abre nuevas opciones en el juego del Real Valladolid aunque, en este primer choque ante el RCD Mallorca, todo apunta a que mantendrá cierta continuidad con respecto a los últimos encuentros, para evitar descontroles y fallos de concentración.

De hecho, el propio técnico uruguayo lo ha asegurado en rueda de prensa, en la que ha advertido que es "muy celoso" a la hora de aportar información sobre su equipo y, por tanto, no ha dado ninguna pista del sistema que planteará este domingo en el José Zorrilla, pero había comentado, en su presentación, que "no realizaría demasiados cambios", en este primer compromiso liguero.

Además, puesto que cuenta con todos los jugadores, salvo Olaza y Anuar, podrían darse multitud de variables en el esquema táctico, pero en todas ellas el objetivo será el mismo: "jugar cada pelota como si fuera la última ocasión para meter gol y mantener esa tensión competitiva todo el partido".

En este sentido, ha insistido en que el cuadro blanquivioleta "tiene herramientas de sobra para lograr la permanencia" y, durante estos días, ha podido hablar con la plantilla sobre lo que se ha hecho bien, para potenciarlo, y sobre los detalles que es necesario cambiar, para hacer mejor al equipo.

"Me he quedado impresionado con los jugadores, para bien, porque están respondiendo a lo que se les exige, y estoy contento con sus ganas, su competitividad y su ambición, que era algo que me preocupaba especialmente", ha detallado.

"Saben a lo que juegan y son muy competitivos en las segundas oleadas; también son buenos a balón parado, buscando mucho a Muriqi, y saben esperar para hacer daño en cuanto el rival comete un fallo, por lo que será fundamental tener paciencia, no cometer errores, ya que estos se pueden pagar muy caros, y buscar los espacios para sorprender a la contra", ha analizado Pezzolano.

Pezzolano ya sabe lo que es enfrentarse a Aguirre, en sendos partidos entre Monterrey y Pachuca, de la Liga mexicana, en los que se repartieron las victorias, ya que en una ocasión ganó el Monterrey de Aguirre por 3-1, y en otra lo hizo el equipo del entrenador uruguayo por 0-1.

Los bermellones no celebran un triunfo en LaLiga desde el pasado 18 de febrero. Ganaron 4-2 al Villarreal en Palma y, desde entonces, solo han sumado 2 de los últimos 15 puntos en juego (empates en casa ante la Real Sociedad y Osasuna).

El equipo balear necesita de forma urgente recuperar su mejor versión para no pasar por apuros en la recta final del campeonato. Tiene por delante dos salidas seguidas a los estadios José Zorrilla y Balaídos, donde la próxima jornada le espera el Celta de Vigo.

Sus números como visitante no invitan al optimismo: tras el parón del Mundial de Qatar ha perdido de manera consecutiva en los campos del Getafe, Osasuna, Cádiz, Sevilla, Espanyol y Betis.

Hasta el mes pasado le sostenía con holgura en la clasificación su gran rendimiento en Son Moix, donde cayeron, entre otros equipos, el Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal. Pero en las tres últimas jornadas todo cambió tras la derrota ante el colista, Elche, y los empates seguidos frente a la Real Sociedad y Osasuna.

Aguirre avanzó este sábado en rueda de prensa que podría alinear una defensa de cuatro jugadores, y no de cinco como hasta ahora, debido a las bajas de hasta siete futbolistas, tres de ellos centrales.

El "Vasco" incluirá en la lista de convocados a tres jugadores del filial, Llabrés, Gayá y Marcos, e intentará recuperar al central eslovaco Martin Valjent, que ha vuelto a los entrenamientos esta semana tras permanecer un mes apartado de los terrenos de juego por un golpe en los riñones.

Alineaciones probables

Valladolid: Masip; Luis Pérez, El Yamiq, Javi Sánchez, Escudero; Kike Pérez, Hongla, Aguado; Plata, Larin, Plano.

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Dennis Hadžikadunić, Jaume Costa; Antonio Sánchez, Morlanes, Ruiz de Galarreta, Grenier; Kang In Lee y Muriqi.

Árbitro: Muñiz Ruiz (gallego).

Estadio: José Zorrilla.