DAZN pide combatir la piratería en el fútbol como a los pederastas

El consejero delegado de la plataforma televisiva Dazn en España y Portugal, Óscar Vilda, lamentó este martes que la Administración no esté ayudando lo suficiente para combatir la piratería de los derechos audiovisuales del fútbol y de otros deportes y la exhortó a tener "la misma concienciación" en este terreno como la que hay en la lucha contra la pederastia.

Vilda hizo esta reflexión durante su intervención en la III edición del foro Business Sport Forum organizado por los diarios Expansión y Marca en el espacio Meeting Place de Madrid, en el transcurso de una mesa sobre los derechos de televisión y el auge del deporte femenino.

"La Administración se tiene que cargar la piratería y poner normas que realmente permitan que se controle la piratería, y es sencillo. Si tuviésemos la misma concienciación en la regulación de cómo proceder con los piratas que la que tenemos de cómo procedemos con los pederastas, que es una lacra total, se produciría un control enorme de la piratería (...) La Administración, muchas veces, no nos está ayudando a las plataformas de televisión para hacer un control de la piratería", sostuvo el directivo de Dazn, plataforma que emite los partidos de LaLiga EA Sports y de la Liga F.

Subrayó que la piratería "destruye valor" para las compañías audiovisuales porque "cuando no se controla, y la Administración no está haciendo todo lo que es necesario para controlarla, están afectando los ingresos del fútbol masculino y femenino".

Vilda añadió que las instituciones públicas "presionan muchísimo para que las empresas apoyen el fútbol femenino", pero no observó reciprocidad en ese esfuerzo.

"No estoy viendo esa ayuda hacia las empresas que soportamos al fútbol femenino para poder seguir inyectando esos recursos para que siga creciendo (...) Si la Administración no permite que se controle la potencial piratería en el fútbol femenino, no nos estará ayudando a generar ingresos para el fútbol femenino", argumentó.

El consejero delegado de Dazn España y Portugal hizo un llamamiento a los propietarios de los derechos audiovisuales deportivos para que sean conscientes del papel que desempeñan las compañías que compran esos derechos para su transmisión: "Somos un ecosistema que convivimos juntos y tenemos que ir de la mano, no defender cada uno sus intereses particulares. Si no, nos cargaremos esto".