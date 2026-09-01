David Soria Soria supera un récord de LaLiga... ¡de hace 33 años!

El portero del Getafe David Soria se convirtió este lunes en el futbolista con más titularidades consecutivas en Primera División (193). Alcanzó el hito después de disputar de inicio en Pamplona el Osasuna-'Geta' que acabó con victoria para los rojillos gracias a un gol de Budimir de penalti en el alargue de la primera parte.

La semana pasada Soria había igualado el récord de 33 años que ostentaba Joan Andoni Larrañaga (192), histórico defensa de la Real Sociedad de los 80 y principios de los 90, y temor de todos los delanteros de la competición por su dureza. Su prominente mostacho también era marca de la casa.

Por detrás de David Soria y Larrañaga se mantienen otros dos históricos porteros como Luis Arconada (188) y Andoni Zubizarreta (184).

PRÓXIMO OBJETIVO, IÑAKI WILLIAMS

El próximo reto de Soria será superar el número de partidos seguidos en LaLiga disputados por el delantero del Athletic Iñaki Williams (251), harina de otro costal. Su racha de 251 duelos enlazados (siendo titular o saliendo desde el banquillo) comenzó el 20 de abril de 2016 y terminó el 22 de enero de 2023. Una auténtica locura que buscará replicar en el futuro el guardameta del Getafe, en este caso bajo palos.

Tras la derrota ante Osasuna, a pesar del enfado por el resultado, Soria tuvo unas palabras para valorar su nuevo récord establecido. "Doy las gracias porque sin tu gente no se puede llegar a esta cifra", afirmó el meta madrileño.

Y de paso, le lanzó una pulla al colegiado del Osasuna-Getafe de ayer por el penalti señalado. "Aquí es lo de siempre, depende de quien te pite y en qué campo, si estás en casa o estás fuera, lo que a veces no pitan ahora sí. Es una acción que hemos sufrido mil veces. Te dicen que está fuera de la jugada y ahora aquí te la pitan. Siempre va a haber polémica", destacó Soria sobre la pena máxima que desembocó en la victoria navarra. Y es que... no se puede tener todo.