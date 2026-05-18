David Aganzo y su Junta Directiva reciben por unanimidad el respaldo de la Asamblea General Ordinaria de AFE

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha celebrado este lunes 18 de mayo su Asamblea General Ordinaria 2026, en la que la gestión de David Aganzo, presidente del sindicato, y su Junta Directiva fue respaldada por unanimidad por parte de los afiliados y afiliadas. El encuentro reunió de forma presencial a casi 500 futbolistas en una jornada marcada por el análisis del trabajo realizado durante el último año y los retos de futuro del sindicato.

La Asamblea General Ordinaria aprobó todos los puntos incluidos en el orden del día, entre ellos, la memoria de actividades llevadas a cabo por la Asociación en 2025, las cuentas anuales de 2025 y el presupuesto para 2026.

En su discurso, David Aganzo valoró la creación de la Asociación Internacional de Futbolistas (AIF), algo “necesario para el colectivo de futbolistas, un punto de inflexión en la historia de AFE que marcará para bien nuestro futuro. Este nuevo sindicato negociará con las diferentes organizaciones y reforzará más el papel de los y las futbolistas a nivel internacional”. “Queremos que vuestra voz no sea escuchada sólo en España, porque son muchos los y las futbolistas que trabajan en el extranjero. En algunos casos, sólo con derechos laborales básicos garantizados o incluso sin ellos”, subrayó.

Convenios colectivos

Por otra parte, el presidente de AFE agradeció a los futbolistas de Primera y Segunda División que sigan confiando de manera mayoritaria por AFE para negociar el nuevo Convenio Colectivo: “Este respaldo de casi el 95% supone una gran responsabilidad y un impulso para continuar trabajando con independencia y firmeza”. En este sentido, defendió la postura de AFE, que las jugadoras de la Liga F voten para elegir a su representante sindical en la negociación del nuevo Convenio Colectivo igual que sus compañeros, “que ejerzan un derecho que les corresponde igual que a sus compañeros” y que lo hagan con el mismo procedimiento que sus compañeros. En una palabra, lo establecido en la Ley del Deporte en la ‘Disposición adicional decimoséptima. Legitimación para negociar convenios colectivos’.

También puso en valor la unión mostrada por los futbolistas de Primera División en la acción que impulsaron en la novena jornada “ante la falta de transparencia de la patronal en su empeño por jugar un partido de Liga en Estados Unidos. Futbolistas y AFE nos unimos para mostrar con un gesto que vio todo el mundo que, sin su opinión en la toma de decisiones, el fútbol no puede crecer. Demostramos que, unidos y sin fisuras, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos”. “Como avaló la Audiencia Nacional, fue un acto de libertad de expresión. Defender la dignidad nunca puede ser motivo de sanción”, subrayó.

#QuinielasEnFemenino

Además, destacó el trabajo de AFE durante los últimos siete años para conseguir la presencia permanente de partidos de la Liga F en La Quiniela, “algo que dará más visibilidad, más reconocimiento y mejores oportunidades para el fútbol femenino. Seguimos avanzando hacia un fútbol con mejores medios, mayor presencia y más igualdad para todas nuestras compañeras”. Desde que AFE en 2019 lanzara la campaña #QuinielasEnFemenino, el sindicato trabajó sin descanso en diferentes escenarios. Para empezar, con las diferentes fuerzas políticas, hasta que en junio de 2024, la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados, tras presentar el Partido Popular una Proposición No de Ley, aprobó esta iniciativa de AFE.

En cuanto al Centro AFE, la que será en el futuro la nueva sede del sindicato, se informó a los y las asambleístas que se espera que muy pronto haya positivas novedades al respecto.

“Gracias al empeño de AFE, se ha reactivado el Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Era algo prioritario porque no podemos permanecer indiferentes ante episodios de odio que se producen y que amenazan a nuestro fútbol”, subrayó David Aganzo.

Como es tradición en las asambleas organizadas por AFE, la jornada también contó con un espacio dedicado al reconocimiento a personas que han sido importantes para el fútbol y para AFE.

Reconocimientos

En primer lugar, el sindicato reconoció la trayectoria de Álvaro Negredo, un futbolista con una dilatada y brillante trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional. Un jugador de referencia para la Asociación, pues se formó en las Escuelas de Fútbol AFE, siendo el primer internacional surgido de este centro formativo del cual también fue director. Al legendario atacante se le impuso la Insignia de Oro y Brillantes de AFE. El atacante recordó que “cuando era niño y estaba en la Escuela de AFE no podía imaginar que llegaría hasta donde llegué, porque entonces solo piensas en disfrutar y pasarlo bien jugando al fútbol. Pero trabajé muchísimo para conseguirlo”. “Quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias a todos los entrenadores que me ayudaron en el camino y que fueron importantes para que pudiera lograrlo”, añadió.

Por otra parte, se rindió un emotivo homenaje a Lourdes Sobrados en reconocimiento a sus 40 años de dedicación y compromiso al servicio de los y las futbolistas como trabajadora de AFE. Durante cuatro décadas, ha sido una figura imprescindible dentro de la organización, trabajando día a día por el bienestar de miles de profesionales y dejando una huella imborrable por su entrega y vocación de servicio. Igualmente, se le impuso la Insignia de Oro y Brillantes del sindicato. “AFE ha sido mi vida y el resumen es positivo después de vivir todo tipo de experiencias”, resumió Lourdes.

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David Aganzo apostilló que “son muchas las personas que se merecen la Insignia de Oro y Brillantes de AFE y en el caso de Álvaro y Lourdes son merecidísimas. Con esta distinción no sólo reconocemos una trayectoria deportiva, también a otras personas que trabajan por los y las futbolistas alejadas de los focos”.