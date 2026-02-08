Dardo de Cazorla a LaLiga tras lo vivido en Vallecas: "Está a años luz de la Premier League"

La suspensión del Rayo Vallecano - Real Oviedo de este sábado por el estado del césped del siempre polémico estadio de Vallecas sigue trayendo cola.

Tras las protestas de la afición del Rayo contra Martín Presa y la institucional del conjunto carbayón contra LaLiga, Santi Cazorla, el capitán del equipo oviedista, ha sido el que ahora ha querido dar su opinión al respecto acudiendo a sus redes sociales con un mensaje contundente hacia la patronal.

"La realidad es que LaLiga está a años luz de la Premier League en todos los sentidos", escribió Cazorla en su cuenta oficial de X este domingo.

Su club informó horas antes que ha solicitado formalmente a la Federación Española de Fútbol que le den el partido ganado ante el Rayo y sus correspondientes 3 puntos ya que considera que la suspensión se debe a la negligencia del Rayo Vallecano en el cambio del césped esa misma semana, y por lo que se ve perjudicado, tanto el equipo en su esfera deportiva como sus aficionados, que ya habían iniciado el viaje o incluso estaban en Madrid para seguir el choque.

“El Real Oviedo ha presentado ante la Real Federación Española de Fútbol la solicitud de que se le conceda el partido como ganado, debido al incumplimiento de la normativa federativa por parte de la Liga y del Rayo Vallecano”, ha explicado el club en su comunicado.

“El club acudirá a todos los órganos competicionales y disciplinarios de la RFEF y, en su caso, a instancias administrativas y judiciales, para defender sus derechos y los intereses legítimos de sus aficionados”, añade la entidad carbayona, antes de decir que “todo ello sin perjuicio de emprender acciones judiciales y presentar denuncias contra los responsables del despropósito generado por la actuación de la Liga, la inacción de la Federación y el comportamiento del Rayo Vallecano”.

Por su parte, LaLiga, al anunciar la suspensión el sábado por la mañana, horas antes del partido, aseguraba en su comunicado que "la decisión se adopta al comprobarse que, en el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", además de eximir al club local de cualquier responsabilidad: "El Rayo Vallecano ha realizado importantes esfuerzos durante esta misma semana".