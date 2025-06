Dardo de Albiol a Marcelino: "En enero decidió que no iba a jugar más"

Seis temporadas. Más de 200 partidos. Una Europa League. Números de auténtica leyenda, Raúl Albiol dejó huella de las buenas en el Villarreal. Su adiós se hará oficial en 14 días, cuando se termine el contrato que le une a la entidad hasta el 30 de junio. A sus 39 años, el defensor quiere seguir jugando, y dejó claro en una entrevista con 'AS' que no abandonó la disciplina del club groguet por problemas físicos, además de un pequeño dardo al que era su entrenador, Marcelino García Toral.

"No dejé de jugar por la lesión. Después de Navidad, el entrenador decidió que no jugara más, que iba a confiar en otros compañeros y fue una decisión del entrenador. No fue el tema de la lesión, me encuentro perfectamente", explicó el exjugador del Real Madrid, Nápoles y Valencia.

"Me comunicó después de Navidad que iba a contar ya con otros compañeros, al final hay que respetar las decisiones del entrenador y así fue", sentenció al respecto. Albiol, que cumplirá 40 años el próximo 4 de septiembre, espera seguir en activo.

BUSCANDO NUEVOS RETOS

"Me encuentro bien, me encuentro físicamente bien, estoy preparado para un nuevo reto y necesito algo que me motive, porque al final quiero competir, quiero ganar y estaré listo por si me aparece algún equipo que me guste, me motive para dar el máximo y ayudarles también a conseguir algo", puntualizó.

Antes de aterrizar en La Cerámica, Albiol pasó por el estadio Diego Armando Maradona (antiguo San Paolo) para vestir los colores del Nápoles, club al que llegó desde el Real Madrid: "Pocos jugadores se van del Madrid con 4 años de contrato. Yo lo hice. Fue una decisión difícil, muy difícil porque tenías que decidir entre tener minutos y volver a jugar".

"Decidí irme a Nápoles, si me hubiera quedado en el Real Madrid pues hubiera tenido una, dos, tres o cuatro Champions porque en ese momento fue cuando consiguieron todas las Champions, pero nunca lo sabes en ese momento. Al final decidí jugar al fútbol, porque creo que lo necesitaba, necesitaba sentirme futbolista y lo decidí así. Al final no miro otras cosas y lo más cómodo para mí hubiera sido quedarme en el Real Madrid, por supuesto", explicó Albiol, que con la disciplina merengue ganó la Liga de los récords en 2012, la Copa del Rey en 2011 y la Supercopa de España en 2012.