Cumbre CTA-entrenadores en Las Rozas tras una jornada llena de polémicas

LaLiga española parece tener un serio problema a nivel de arbitrajes. Las polémicas se suceden semana tras semana desde hace tiempo, pero es la última jornada la que ha provocado multitud de enfados por varias acciones que han hecho estallar a clubes como el RCD Espanyol o el Levante UD y que ha desembocado en una cumbre en Las Rozas entre el CTA y los entrenadores de Primera y Segunda División.

Muy sonada fue la jugada protagonizada por Samu Costa y Urko González en el Mallorca-Espanyol del domingo. El colegiado De Burgos Bengoetxea decidió dar validez al gol de Pablo Torre pese a la clara patada del mediocentro bermellón sobre el pivote perico instantes antes. Ni siquiera viendo la jugada repetida en el VAR ni escuchando las opiniones de sus compañeros de la Sala VOR, De Burgos Bengoetxea corrigió su decisión.

Imagen de la cumbre entre el CTA y los entrenadores / RFEF

Esa jugada provocó un enfado tremendo en el club blanquiazul, harto de los constantes escándalos arbitrales que le afectan en esta segunda vuelta. Pero dicha jugada no solo afectaba al Espanyol, sino también al resto de entidades implicadas en la lucha por evitar el descenso, en la que está metido el Mallorca.

Y tan solo 24 horas después, quien no daba crédito era el Levante. El conjunto granota vio como se le escapaban dos puntos importantísimo en el minuto 94 con un tanto de Pathé Ciss muy polémico, puesto que las imágenes desvelan que el jugador del Rayo Vallecano puede tocar el balón con la mano en el control previo al remate.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Rafael Louzán, presidente de la RFEF / RFEF

La evidente crispación con el colectivo arbitral, que crece semana tras semana, desecadenó en una reunión del Comité de Reforma del Sistema Arbitral con las puertas abiertas a los entrenadores de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion. En las imágenes compartidas por la Federación aparecen entrenadores como Míchel Sánchez (Girona), Marcelino (Villarreal), Joan Francesc Ferrer 'Rubi' (Almería) o Borja Jiménez (Real Sporting) en representación de los técnicos.

También estuvieron presentes Javier Tebas (presidente de LaLiga), Fran Soto, del CTA, y representantes de AFE, así como varios miembros del estamento arbitral como Carlos del Cerro, Valentín Pizarro, Miguel Ángel Ortiz, Gonzalo García e Ylenia Sánchez, y clubes del fútbol profesional

EL COMUNICADO DE LA RFEF

"El Comité de Reforma del Sistema Arbitral se ha vuelto a reunir este martes con el fin de seguir mejorando en todos los aspectos relacionados con el arbitraje español, un encuentro en el que ha prevalecido el diálogo y el intercambio de opiniones por parte de los asistentes. En esta ocasión, y en otro ejemplo de transparencia, se han abierto las puertas de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a entrenadores de Primera y Segunda división, que han tenido la oportunidad de trasladar sus consideraciones para lograr que el colectivo arbitral esté al mejor nivel posible. Marcelino García Toral, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', Joan Francesc Ferrer 'Rubi', José Ángel 'Cuco' Ciganda, José Rojo 'Pacheta', Juan Francisco Funes, Alberto González y Borja Jiménez han representado a los técnicos.

Rafael Louzán ha presidido el foro, que ha contado con la presencia de Javier Tebas, presidente de LALIGA, Fran Soto, del CTA, y representantes de AFE, así como varios miembros del estamento arbitral como Carlos del Cerro, Valentín Pizarro, Miguel Ángel Ortiz, Gonzalo García e Ylenia Sánchez, y clubes del fútbol profesional. El presidente de la RFEF ha querido agradecer la participación de todos los actores de nuestro fútbol en estos coloquios y el interés común en que el arbitraje español siga evolucionando. Además, ha puesto en valor la reciente firma del primer convenio colectivo arbitral en España, reforzando la estructura laboral, jurídica y organizativa del colectivo.

El máximo responsable del CTA, Fran Soto, ha expuesto las medidas que se han implantado en la presente temporada y también ha compartido una amplia batería de propuestas como la utilización de inteligencia artificial en las designaciones arbitrales y otras en las que prima, por encima de todo, la meritocracia por encima de cualquier concepto como puede ser el de la edad o la territorialidad, ya eliminada en las designaciones durante el presente curso. Todo ello contando con la participación de clubes, jugadores o entrenadores, invitándoles a participar en reuniones periódicas con la comisión para analizar cualquier escenario con el fin de fomentar un diálogo recurrente y productivo.

David Fernández Borbalán, responsable técnico, y Eduardo Prieto Iglesias y Aitor Gorsotegui, responsables VAR, han tomado la palabra para analizar la situación actual del videoarbitraje, recordando a los entrenadores y a los clubes que desde el CTA se tiene una postura aperturista y que el objetivo no es otro que preservar el espíritu del VAR, que pasa por intervenir únicamente cuando así lo reclame la acción analizada. Se ha ahondado en la unificación de criterios y en el tiempo que se invierte en cada intervención, asumiendo que hay márgenes de error y que existe un claro compromiso para aumentar la credibilidad del sistema".