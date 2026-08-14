¿Cuánto cuestan realmente las equipaciones de los equipos de LaLiga?

En los últimos tiempos, el fútbol moderno se ha convertido más en un negocio que en un deporte. De esta manera, se prioriza el marketing al juego, la inflación en el mercado de fichajes crece de forma exponencial, poder ver los partidos en el estadio o por televisión se convierte en un privilegio... Incluso, un gesto tan sencillo como comprar la equipación de tu club requiere cada vez de más esfuerzo por parte de los aficionados del deporte rey, pues deben rascarse el bolsillo para poder adquirirlas.

En LaLiga EA Sports, los conjuntos que conforman la Primera División dejan en manos de diferentes marcas como Nike, Adidas o Joma la producción de sus camisetas, por lo que la variedad de precios se acrecienta. Concretamente, en la competición doméstica española, Nike viste a cuatro de los participantes, Macron, Hummel y Joma a tres cada una, Adidas a dos y Puma, Austral, Castore y Kelme a solo uno. Por su parte, el Rayo Vallecano todavía no ha puesto a la venta la versión de la campaña 26/27 de su elástica fabricada por Umbro, por lo que no será tenido en cuenta en el presente artículo.

Sin embargo, además de las propias marcas, en el precio influyen factores como el caché del equipo, los diferentes extras que se pueden añadir como el dorsal, el número e incluso la propia versión de la camiseta. No obstante, aun con todos estos aspectos a analizar, la pregunta es simple: ¿cuánto cuestan las camisetas de los equipos de Primera en España?

Diferentes versiones para una misma equipación

Desde hace algunos años, un porcentaje importante de equipos distribuye dos versiones distintas de sus elásticas: una más barata destinada a los aficionados y la réplica exacta de la equipación con la que juegan los futbolistas, la cual acostumbra a ser considerablemente más costosa.

Adidas presenta junto a Bellingham la nueva equipación del Real Madrid para la temporada 2024/2025 / Real Madrid

En España, seis son los clubes que optan por esta vía: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Atheltic Club y Elche. Así, más de un 30% de los integrantes de la Primera División comercializan dos versiones, teniendo en cuenta que solo se han podido analizar a 19 de los 20 equipos. De hecho, el precio entre una y otra edición de la camiseta sube de media más de 50 euros. La marca estadounidense Nike parece la más predispuesta a comercializar una versión de aficionado y una de jugador, ya que tres de sus cuatro equipos ponen a la venta ambas ediciones, mientras que Adidas con el Real Madrid y Puma con el Valencia optan por la misma vía.

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Racing y Barça, dos polos opuestos

Teniendo en cuenta la versión económica, SPORT ha repasado el precio base de las elásticas de Primera División, sin incluir parches en aquellos casos en los que no se incluyeran por defecto, ni dorsal del jugador. De esta manera, la camiseta más barata es la del Racing de Santander, con un precio de 74,95 €, mientras que la más cara con diferencia es la del FC Barcelona, al costar 124,99 euros, casi 15 más que la segunda más costosa en su forma 'base', la del Atlético de Madrid, que cuesta 109,95. Rompen la barrera de los 100 euros dos equipaciones más, la del Real Madrid y la del Valencia, que cumplen exactamente la cifra, mientras que Sevilla, Athletic Club, Deportivo de La Coruña y Osasuna quedan cerca con un precio de 95 € las dos primeras y de 89 las del conjunto 'rojillo' y 'Depor' respectivamente.

Hasta seis equipos más se encuentran en la horquilla de los 80 euros: Real Sociedad y Elche con 85, Espanyol y Betis con 84,95, Levante con 84 y Getafe con 80. Como clubes que menos exigen a nivel económico a sus seguidores para poder vestir sus colores, se destacan Alavés con un precio de 79,95, el mismo que Celta y Málaga, Villarreal con 77,90 y el mencionado caso del Racing de Santander, que tiene el honor de ser la elástica más asequible de la competición.

Los precios de las camisetas de LaLiga 26/27 / Marc Creus

Al valorar la versión más cara de cada club, es decir, al incluir dorsal y número, parche de LaLiga y optar por la versión de jugador en caso de estar disponible, el primer y último puesto no se modifica demasiado: la equipación del Racing sigue siendo la más barata con 74,95 € y la del Barça pasa a ser la segunda más cara, costando 194,99. Llama la atención el caso del Racing, ya que al solo comercializar una versión y no permitir personalizar su camiseta en la web, se queda con el mismo precio. Por su parte, el conjunto merengue supera a su eterno rival por un céntimo y se lleva el dudoso prestigio de vender la equipación más cara de LaLiga.

Además, el resto de cuatro clubes que comercializan la versión de jugador completan el top-6: Atlético de Madrid con 184,90, Valencia con 167, Athletic Club con 155 y Elche con 120. Ya por debajo de los 120 euros, aparecen el Sevilla con un precio de 115 por su camiseta, Osasuna con 110, Deportivo de La Coruña con 107,98, Espanyol con 104,99, Betis con 104,95, Real Sociedad con 103 y Celta de Vigo con 102,95, como los siete clubes fuera del top-6 más caros, con un coste de más de 100 euros. Finalmente, completan la clasificación el Levante (99 euros), Alavés (94,95), Villarreal (94,80), Getafe (92), Málaga (79,95) y el ya mencionado caso del Racing Club (74,95).