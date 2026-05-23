Las cuentas de Osasuna, Elche, Levante, Girona y Mallorca por el descenso: ¿Qué tienen que hacer para salvarse en la última jornada?

El final de la temporada 25/26 de LaLiga está siendo una auténtica locura; 5 equipos están en riesgo de descender a la segunda categoría española de fútbol.

Con el Oviedo descendido, Osasuna (42 ptos.), Elche (42 ptos.), Levante (42 ptos.), Girona (40 ptos.) y Mallorca (39 ptos.) luchan por mantenerse en primera y se la jugarán en la jornada 38 de la liga española, que acogerá el último encuentro de esta campaña.

A pesar de que Sevilla (43 ptos.) y Alavés (43 ptos.) están a escasos puntos en la clasificación, ambos equipos están matemáticamente salvados al enfrentarse Elche contra Girona.

La lucha por la permanencia

La dramática salvación de este fin de semana estará apretadísima hasta el último suspiro de la jornada. Sin embargo, hasta el pitido final no conoceremos qué dos equipos acompañarán al Oviedo en el exilio a LaLiga Hypermotion.

Osasuna (15º, 42 ptos.)

Rival: Getafe CF, que necesita ganar para asegurar la plaza en Europa.

Getafe CF, que necesita ganar para asegurar la plaza en Europa. Estadio: Coliseum - Osasuna visitante -.

Coliseum - Osasuna visitante -. Horario: 21:00 h.

21:00 h. ¿Qué necesitan los rojillos? - Dependen de sí mismos -.

Victoria/empate = mantienen la categoría. Derrota = depende de las actuaciones de Levante, Mallorca, Elche y Girona. Si el Girona gana (43 ptos.), pierda o gane el Osasuna, estarían salvados: Elche 42 puntos, sería el tercer descendido, o Levante si no gana, pero Osasuna se quedaría en primera. Si Mallorca gana, igualan a puntos (42) y también a Elche y Levante si pierden. Por lo tanto, descenderían 2 equipos entre Osasuna, Elche, Levante y Mallorca, que se decidiría por gol average. Victoria de Levante o Mallorca complica las cosas a los de Alessio Lisci.

Diferencia de goles general: -5.

Elche (16º, 42 ptos.)

Rival: Girona FC, que necesita ganar sí o sí para no descender.

Girona FC, que necesita ganar sí o sí para no descender. Estadio: Montilivi - Elche visitante -.

Montilivi - Elche visitante -. Horario: 21:00 h.

21:00 h. ¿Qué necesitan los franjiverdes?

Victoria/empate = mantienen la categoría Derrota = depende de Osasuna, Levante y Mallorca Victoria de Osasuna y Levante desciende a los ilicitanos. En el caso de derrota de uno de los dos, entra en juego el gol average. Victoria de Mallorca complica todavía más las cosas, que empataría a puntos y el gol average lo decidiría todo entre los empatados a 42 ptos si Osasuna o Levante pierden.

Diferencia de goles general: -8.

Levante (17º, 42 ptos.)

Rival: Real Betis, que tiene la plaza asegurada en Europa.

Real Betis, que tiene la plaza asegurada en Europa. Estadio: La Cartuja - Levante visitante -.

La Cartuja - Levante visitante -. Horario: 21:00 h.

21:00 h. ¿Qué necesitan los 'granotes'?

Victoria/empate = mantienen la categoría Derrota = depende de Osasuna, Mallorca, Elche y Girona La victoria del Mallorca lo complica todo y obliga a acudir al gol average. Partido entre Elche y Girona: si gana Girona, se decide por gol average con Elche, Levante, si este no gana su encuentro, y Mallorca si gana. La victoria del Elche hace que el descenso quede entre Mallorca, Osasuna y Levante, pero por una plaza en vez de dos. Si Osasuna gana, el Levante se la juega contra Mallorca por el último descendido en el caso de que gane Elche al Girona. Si no, el descenso está entre Elche, Mallorca y Levante.

Diferencia de goles general: -13.

Girona (18º, 40 ptos.)

Rival: Elche CF, se enfrentan en una final por la permanencia.

Elche CF, se enfrentan en una final por la permanencia. Estadio: Montilivi - Girona local -.

Montilivi - Girona local -. Horario: 21:00 h.

21:00 h. ¿Qué necesitan los 'blanc-i-vermells'?

Victoria = mantienen la categoría. Dejan al Elche con 42 puntos, al igual que al Mallorca, el cual solo puede aspirar a eso. Empate/Derrota = descenso matemático de la categoría.

Diferencia de goles general: -16.

Mallorca (19º, 39 ptos.)

Rival: Real Oviedo, que ya está descendido con 29 ptos.

Real Oviedo, que ya está descendido con 29 ptos. Estadio: Son Moix - Mallorca local -.

Son Moix - Mallorca local -. Horario: 21:00 h.

21:00 h. ¿Qué necesitan los bermellones?

Victoria = posibilidad de salvación (depende del resto de equipos). Ganar de manera obligatoria. Que el Girona no gane. Aparte, que Levante u Osasuna pierdan y el gol average favorezca al Mallorca. Empate/Derrota = descenso matemático de la categoría.