El CTA presenta un manual de criterios arbitrales de cara a la nueva temporada

Otro movimiento del CTA de cara a la nueva temporada. Después de los anuncios en los últimos días para hacer un Comité Técnico de Árbitros más transparente, pedagogo e innovador, el estamento que dirige Fran Soto ha anunciado la creación de un manual de criterios arbitrales, reglas y directrices llamado 'CARD' en el que "se pueden consultar decisiones respaldas por criterio y vídeo en base a lo que dictamina el reglamento".

El documento, disponible en formato digital, trata de "generar una mayor comprensión, confianza y respeto hacia el arbitraje ante cualquier jugada que implique duda o debate".

"En esencia, una nueva apuesta por la transparencia y el aperturismo para entender mejor la normativa y la interpretación arbitral con ejemplos de aplicación reunidos en una sola consulta", dice el comunicado del CTA.

Esta medida novedosa permitirá, además de consultar el cambio en las reglas para la temporada que está a punto de comenzar, facilitar a los clubes, jugadores, medios de comunicación y aficionados la comprensión de las decisiones arbitrales. "Se trata, pues, de unificar y clarificar los criterios arbitrales aplicables a las diferentes tipologías de jugadas y el manual debe servir como una herramienta de consulta interna para árbitros y asistentes, reforzando la coherencia en la toma de decisiones", dice el escrito del Comité.

El CTA presenta CARD, el manual de criterios arbitrales, reglas y directrices / RFEF

Por su parte, Rafael Louzán, presiente de la RFEF, explica en el mencionado manual que “acercar los criterios arbitrales a jugadores, entrenadores, clubes, medios de comunicación y aficionados contribuye a generar una mayor comprensión, confianza y respeto hacia una labor esencial para nuestro deporte”.

No hay que olvidar la evolución en todos los aspectos del arbitraje y con CARD se busca modernizar la comunicación a través de un formato innovador, visual y accesible, adaptando la difusión de contenidos a los nuevos hábitos de consumo digital. En definitiva, se quiere acercar el arbitraje a todo el entorno futbolístico.

“Se trata de una iniciativa que responde a nuestra voluntad de ofrecer un mayor nivel de transparencia sobre la labor arbitral y sobre los criterios técnicos que orientan nuestras decisiones. Su publicación supone un ejercicio de apertura poco habitual en el panorama arbitral internacional y representa una apuesta decidida por compartir conocimiento, explicar nuestros fundamentos y acercar el arbitraje a quienes viven y sienten el fútbol cada fin de semana”, añade el presidente.

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Con dicho manual (al que se puede acceder aquí), el CTA pretende que cuando haya alguna jugada polémica esta temporada en LaLiga como una mano o una entrada merecedora de tarjeta roja, "cualquier persona que quiera consultar, podrá recurrir al manual y resolver cualquier tipo de duda".