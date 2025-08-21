LaLiga EA SPORTS
El CTA explicará jugadas concretas por primera vez en la historia
Este proyecto dará inicio en el primer parón de liga en septiembre
La RFEF y el Comité Técnico de Árbitros explicarán por primera vez en la historia jugadas concretas que sucedan en LaLiga EA Sports. Esta medida arrancará en el parón de selecciones de septiembre, después de haberse disputado las tres primeras jornadas del campeonato nacional.
La idea es que dichas explicaciones sean en formato audiovisual a través de las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol. El objetivo del Comité Técnico de Árbitros es el de reducir las críticas recibidas y aclarar todas las polémicas arbitrales que sucedan durante las jornadas ligueras.
A partir de la cuarta jornada, la idea es que la periodicidad sea semanal. Se trata de una iniciativa sin precedentes, en la que la portavoz del comité, Marta Frías, será la encargada de exponer los fundamentos que llevaron a los árbitros a sancionar o a decidir según qué acciones durante los partidos.
Entre las varias polémicas que ha habido en esta primera jornada, una de las que se deberían tratar es la sucedida en Mallorca y el gol de Ferran Torres. "Me consta que el CTA está molesto y algunos árbitros sorprendidos por la decisión (de no parar el encuentro y dar por válido el gol de Ferran Torres) de Munuera Montero en el partido, la verdad que es un error no forzado", expresó Estrada Fernández en 'El Desmarque'.
