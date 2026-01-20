El CTA explica casi todas las polémicas del fin de semana: se olvida de Lamine y Mbappé

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) consideró que el VAR debió intervenir para que el árbitro del partido Celta-Rayo Vallecano (3-0) revisara la pena máxima que señaló a 'Pacha' Espino sobre Bryan Zaragoza, por tratarse de "un penalti sin base suficiente", y cambiara su decisión "anulando la pena máxima".

En el "Tiempo de Rrevisión" semanal de las jugadas de la última jornada, el CTA entiende que aunque el árbitro señaló penalti, que supuso el 2-0 para el equipo gallego, "el supuesto toque con la punta del pie" del defensor del Rayo al jugador del Celta "es irrelevante y no provoca la caída".

"La caída se produce por el choque posterior del atacante con la cadera del defensor, por un contacto propio del juego, que no constituye infracción ni es penalti", en opinión del CTA.

Este recordó que la regla 12 de la 'International Football Board' (IFAB) establece que solo deben sancionarse como falta las acciones en las que el contacto sea imprudente, temerario o con fuerza excesiva, o que sean causa efecto en la pérdida de equilibrio o caída del oponente. Los contactos triviales o insignificantes, que no afecten materialmente a la jugada, no deben penalizarse.

Dos penaltis en el Mallorca - Athletic

La victoria del Mallorca ante el Athletic del pasado sábado (3-2) no estuvo exenta de polémica. El conjunto bilbaíno protestó bastante los dos penaltis que el árbitro señalo a favor de los bermellones por mano, sobre todo el segundo.

Según el Tiempo de Revisión y en aplicación de la regla 12, que establece que "una mano es sancionable cuando el brazo se encuentra en posición antinatural, ampliando el volumen del cuerpo u ocupando un espacio que no corresponde o situándose en una postura que no es consecuencia del movimiento justificable de la acción", así como que "el contacto del balón en el brazo procedente de un rebote no inmediato puede ser infracción si la posición del brazo no se justifica por el movimiento natural del jugador", ambas decisiones fueron correctas.

El CTA se 'olvida' de Barça y Madrid

En todo caso, en el vídeo del CTA no aparece ninguna imagen ni del polémico Real Sociedad - FC Barcelona ni del Real Madrid - Levante en el Bernabéu.

El Comité de árbitros no valora el justísimo fuera de juego de Lamine Yamal en Anoeta, o el piscinazo de Mbappé en el penalti que supuso el primer gol de los blancoa en casa y les desatascó el partido.