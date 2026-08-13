El CTA explica las novedades arbitrales: La mano de Pubill contra el Barça siempre será penalti

La Copa Mundial de la FIFA suele ser una buena oportunidad para introducir algunas novedades arbitrales. Así, la edición de 2026 no fue diferente, ya que en ella los aficionados han debido acostumbrarse a imágenes que hasta ahora resultaban atípicas.

En este sentido, tras la aplicación de nuevas normativas en la máxima competición internacional, es turno de las ligas europeas decidir si aplicarán las novedades o no, puesto que IFAB deja ahora la puerta abierta a la decisión de las respectivas ligas en algunas acepciones.

Las novedades en el fútbol español

Si algo tienen en común la mayoría de nuevas normativas es la intención de evitar las pérdidas de tiempo. En este sentido, destaca el hecho de que ahora un jugador sustituido tiene que abandonar el terreno de juego en diez segundos, pues en caso contrario el sustituto no podrá ingresar hasta un minuto después de la siguiente jugada; por lo que podría estar fuera del terreno algo más de 60 segundos. Eso sí, en caso de varias sustituciones a la vez, la cuenta atrás comenzará una vez que se muestre el dorsal del último jugador a sustituir.

La misma tónica se seguirá en las lesiones, ya que cuando el lesionado sea atendido sobre el terreno de juego o se retrase la reanudación, el futbolista deberá esperar fuera un minuto. No obstante, hay algunas excepciones, como los casos de hemorragia o golpes en la cabeza; los jugadores podrán regresar en ese mismo instante sin necesidad de esperar un minuto. Tampoco se retrasará la entrada del jugador que lo sustituya en caso de que el lesionado necesite el cambio.

Lisandro Martínez, lesionado durante la final del Mundial / Twitter

Por otra parte, España será uno de los países que también cambie la manera de proceder ante lesiones de porteros, en una novedad que no se verá en competiciones UEFA. "Es muy recurrente que ciertas lesiones sospechosas de porteros pararan estratégicamente los partidos", se comenta desde el CTA. Por este motivo, cuando un guardameta requiera atención o retrase la puesta en juego del balón por problemas físicos, un jugador de campo deberá salir a permanecer fuera un minuto, teniendo cinco segundos su entrenador para elegir cuál, pues si no, deberá salir el capitán.

Otra de las novedades tiene que ver con las ocasiones manifiestas de gol y si el árbitro aplica la ley de la ventaja tras una infracción en zona DOGSO en una jugada en la que el equipo atacante termine marcando gol, pues si eso pasa, el jugador que cometió la infracción no será amonestado ni expulsado. Además, a partir de ahora, para considerar una ocasión como manifiesta de gol, se tendrán en cuenta la ubicación y el número de atacantes y defensores para determinar si realmente la infracción es merecedora de tarjeta roja. No habrá amonestación cuando el árbitro aplique la ventaja después de que un jugador haya intentado sin éxito evitar un gol con la mano o el brazo.

La mano de Marc Pubill contra el Barça en Champions / Redes

Uno de los puntos más destacables es que, en caso de que un portero ponga el balón en juego con el pie, estando detenido el esférico en el área pequeña, y un jugador toque con la mano la pelota, será penalti, aclarando así la polémica jugada de Marc Pubill contra el FC Barcelona en la UEFA Champions League del año pasado. A partir de ahora, la acción siempre será penalti y no habrá lugar a la interpretación del colegiado.

Los cambios en el protocolo VAR

Desde esta campaña, la principal novedad es que se podrán revisar segundas amarillas incorrectamente mostradas, aunque nunca podrán revisarse acciones merecedoras de amonestación que el colegiado no haya mostrado. También se podrá revisar si el jugador sancionado no ha sido el que ha cometido la infracción, sino el que la ha recibido, aunque las simulaciones no serán objeto de revisión por el momento, algo que sí sucedió durante el Mundial, con el ejemplo de la acción entre Embolo y Paredes como el más claro, ya que le costó la expulsión al helvético.

No obstante, en un supuesto donde se le muestre una segunda amarilla a un jugador por una falta no cometida, el árbitro podrá revisarlo, por lo que si sucediera la misma jugada del Argentina-Suiza en España y el 'Leandro Paredes' de esa jugada fuera expulsado por una simulación como la de Embolo, el árbitro sí podría sancionar al futbolista que simule, pudiendo expulsarle si tiene tarjeta.

Embolo, delantero de la selección de Suiza / AFP

En cambio, la 'Ley Vinicius' no se aplicará en España, por lo que un jugador no será expulsado por el mero hecho de taparse la boca para dirigirse a un rival, contrariamente a como se arbitraba ese supuesto en la competición de FIFA.

Además, tal como ya venía sucediendo en el Mundial, se podrán revisar los córners mal concedidos, aunque por el momento solo en casos en los que se pite saque de esquina cuando la decisión correcta era señalar saque de meta, y no al revés. Finalmente, las faltas en ataque antes de que el balón se ponga en juego en una acción a balón parado podrán revisarse si la acción termina en gol, debiendo repetirse el lanzamiento en ese caso.