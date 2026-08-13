El CTA confirma las aplicaciones del balón inteligente en LaLiga: este es el protocolo

LaLiga 2026/27 contará con una novedad importante en cuanto al arbitraje y a la tecnología.

La nueva temporada de la competición regular aplicará el balón inteligente de Puma, parecido al que ya se utilizó en el Mundial, que ayudará a detectar los contactos con el balón, por lo que se podrá decretar, con precisión exacta, los momentos en los que se da un pase, si ha existido algún contacto imperceptible, dobles toques en los penaltis o si se ha tocado el balón con la mano. Una nueva ayuda al colegiado VAR que hará el fútbol más justo.

Este jueves, el Comité Técnico de Ábritros de la RFEF ha compartido el protocolo de cuándo se usará esta tecnología durante los partidos y qué diferencia hay entre el 'Sistema Kinexon' (como se le conoce en el lenguaje técnico) y la cámara tradicional del VAR.

Este es el protocolo:

EL MOMENTO EXACTO DEL FUERA DE JUEGO MILIMÉTRICO

Este sistema determinará "la selección del punto de contacto exacto previo a un potencial fuera de juego".

EL MOMENTO EXACTO DEL FUERA DE JUEGO MILIMÉTRICO / RFEF

Además, el sensor detecta de forma instantánea cualquier roce intermedio de otros jugadores en la trayectoria que pueda modificar la posición de fuera de juego.

LA DETECCIÓN INDISCUTIBLE DE LA MANO FANTASMA

En acciones donde el balón circula por el área repleta de jugadores y pasa próximo al brazo de un defensor, el sensor confirma inmediatamente si se ha producido un contacto.

LA DETECCIÓN INDISCUTIBLE DE LA MANO FANTASMA / RFEF

LA PRUEBA DEFINITIVA EN LA FALTA DECISIVA

En acciones de entradas y disputas, jugar o tocar previamente el balón puede eximir o modificar por completo la punibilidad de la acción (tarjeta vs. jugada limpia).

El sistema revela matemáticamente qué ocurrió primero, eliminando la subjetividad en las decisiones críticas.

LA PRUEBA DEFINITIVA EN LA FALTA DECISIVA / RFEF

EL ÚLTIMO TOQUE EN EL BALÓN DIVIDIDO

Cuando delantero y defensor juegan el balón de manera prácticamente simultánea, el ojo humano percibe un solo impacto.

El sistema Kinexon permite determinar con exactitud cuántos contactos se han producido en esa fracción de segundo y dictamina de manera irrefutable quién ha sido el último jugador en tocar el balón.

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EL ÚLTIMO TOQUE EN EL BALÓN DIVIDIDO / RFEF

LA CONFIRMACIÓN DEL DOBLE TOQUE A BALÓN PARADO

En lanzamientos desde el punto de penalti o en cualquier otra ejecución de balón parado, el sistema permite determinar de manera completamente objetiva la existencia o no de un posible doble toque por parte del ejecutor tras un resbalón o error técnico.