El CTA anuncia cambios en su programa de análisis de jugadas 'Tiempo de Revisión'

El programa semanal 'Tiempo de Revisión' del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF cambiará de formato esta temporada 2026/27. A unas horas de iniciar la nueva competición regular de LaLiga, el CTA ha emitido un comunicado informando que las nuevas píldoras de jugadas ya no serán elegidas por figuras como José Luis Oltra, José Ramón Sandoval o Fernando Morientes, sino que las jugadas a analizar que saldrán en cada entrega serán seleccionadas por LaLiga mediante un sistema de inteligencia artificial.

"La pasada temporada, en una medida innovadora alineada con el compromiso de transparencia que impulsa el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, nació Tiempo de Revisión, un espacio audiovisual destinado al análisis de aquellas acciones arbitrales más relevantes de cada jornada, con un marcado carácter didáctico y formativo", introduce el CTA en un comunicado oficial este viernes.

"A las puertas del inicio de la temporada 2026/27, el CTA presenta una evolución de este proyecto con un formato renovado, más visual, dinámico y atractivo. Las explicaciones técnicas se apoyarán ahora en nuevos grafismos y recursos audiovisuales que permitirán una comunicación más directa, ágil y moderna, facilitando la comprensión de las decisiones arbitrales", añade.

En este sentido, explica, "las jugadas que formarán parte de cada entrega serán seleccionadas por LaLiga mediante un sistema de inteligencia artificial que identifica las acciones más relevantes de cada jornada."

Además, el CTA se guarda el derecho a añadir alguna jugada que sea interesante para enseñar, pero no se quitarán jugadas elegidas por la patronal. "Sobre esa selección, el CTA realizará el correspondiente análisis técnico, incorporando así un procedimiento innovador que añade objetividad, trazabilidad y transparencia al proceso de elaboración de Tiempo de Revisión. De manera excepcional, el CTA podrá incorporar alguna acción adicional de especial interés didáctico o formativo que no hubiera sido seleccionada por la inteligencia artificial. Esta posibilidad no supondrá, en ningún caso, la exclusión de ninguna de las jugadas previamente seleccionadas por LaLiga mediante dicho sistema", agrega.

De forma extraordinaria, la primera entrega del programa se emitirá la semana siguiente a la segunda jornada de LaLiga, ya que "varios encuentros correspondientes a la primera jornada se celebrarán de manera espaciada y fuera del fin de semana habitual, por lo que resulta conveniente esperar a la conclusión de los dos primeros fines de semana para ofrecer un primer análisis más completo y representativo del inicio de la competición."

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Finalmente, el CTA aclara que el objetivo del proyecto sigue siendo claro: "La iniciativa mantiene intacta su esencia: acercar el arbitraje a clubes, jugadores, entrenadores y aficionados, contribuyendo a una mejor comprensión de las Reglas de Juego y de la toma de decisiones arbitrales. Todo ello bajo los principios de transparencia, pedagogía e innovación que inspiran cada acción emprendida por el CTA".