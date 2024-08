De costar un millón, a ser el jugador revelación de LaLiga

El CD Leganés está viviendo un momento muy dulce en este inicio de temporada. A pesar de ser un equipo recién ascendido y tener un presupuesto salarial muy limitado respecto a sus competidores, el equipo está firmando un arranque de temporada espectacular en su vuelta a la máxima categoría del fútbol español gracias, en gran parte, a Juan Cruz, que se ha alzado como la figura del equipo pepinero.

El hispano argentino, a sus 24 años de edad, ya fue el futbolista más destacado de su equipo en la primera jornada contra el Osasuna en el Sadar. Su gol valió un empate, y en esta segunda jornada, en Butarque, volvió a ser clave, con otro gol, para conseguir los primeros tres puntos de la temporada ante la UD Las Palmas.

Juan Cruz, que se echó el equipo a la espalda cuando peor lo estaba pasando, levantó a todos los aficionados de sus asientos con su trallazo desde los 25 metros. Un gol que abrió el camino hacia la victoria ante los canarios: "Recibo pensando en que tenía que meter gol, me meto para dentro que es la jugada que más me gusta y disparo casi con el alma. El equipo estaba pasándolo un poquito mal, necesitaba chispa y hemos conseguido el 1-0. La confianza en un jugador es lo máximo, aquí me la están dando y con el cariño de la afición me están saliendo las cosas muy bien, estoy súper contento", dijo al acabar el partido. Pero, ¿de dónde ha salido una de las sensaciones de este inicio de temporada?

¿QUIÉN ES JUAN CRUZ?

El extremo inició su carrera deportiva en el Málaga, donde jugó sus primeros minutos en Primera División con tan solo 18 años. Sus buenas actuaciones hicieron que el Betis apostara por su fichaje en la campaña 2021/22 y durante ese año despuntó en el filial del club verdiblanco.

Fue entonces, en 2022, cuando Manuel Pellegrini decidió darle una oportunidad en el primer equipo, llegando a disputar seis partidos en LaLiga EA Sports. Gracias a esta confianza, el extremo derecho consiguió marcar su primer gol como profesional ante la Real Sociedad.

Pero en pocos meses, Cruz pasó del cielo al infierno. Las lesiones y la pérdida de confianza de su técnico hicieron que el jugador decidiera buscar una salida para tener continuidad en el juego. Así fue como salió cedido en el mercado de invierno hacia Leganés, un equipo de Segunda División que estaba inmerso en conseguir el ansiado ascenso a la máxima categoría del futbol español, y fue clave para el equipo pepinero en esa media temporada.

Marcó cuatro goles, incluyendo el tanto del ascenso contra el Elche, y dio dos asistencias. Inmediatamente después del ascenso, el equipo madrileño decidió ejecutar la compra del jugador por 1 millón de euros. Por lo tanto, ahora el jugador es propiedad del Leganés hasta 2028.

Juan Cruz destaca por ser un jugador muy habilidoso y por tener un disparo muy potente con su pierna izquierda. Puede jugar en las dos bandas de ataque, pero donde mejor rinde es en la derecha, donde puede ejecutar a la perfección el juego que más le gusta: meterse hacía dentro y buscar el disparo.