Confirmados los horarios de la última jornada de LaLiga

LaLiga EA Sports 2025/26 está preparada para su traca final. A pesar de que el FC Barcelona se proclamó este domingo campeón liguero tras ganar al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, todavía queda mucha tela por cortar en el campeonato doméstico, donde los equipos apuran sus opciones de salvación o de entrar en Europa.

LaLiga ha confirmado hoy los horarios de la Jornada 38, que se celebrará en su mayor parte en horario unificado. Todos los partidos se disputarán el sábado 23 de mayo a las 21:00 horas (CEST), todos a excepción del Villarreal - Atlético de Madrid, que se jugará el domingo 24 de mayo a las 21:00 horas (CEST).

Raphinha y Lewandowski con el trofeo de campeón de LaLiga / FC BARCELONA

Entre las batallas pendientes, las plazas europeas todavía están en el aire con un buen número de equipos en liza por conseguir billetes para la próxima temporada. En juego sigue la quinta plaza que da acceso a Champions, como también lo están las posiciones de Europa League y Conference, todavía con muchos interrogantes.

El plato gordo se lo lleva la lucha por el descenso. Hasta nueve equipos se encuentran en un margen de cinco puntos, los que separan al noveno clasificado del decimoctavo. Se prevé un final dramático durante la jornada 38, con equipos como Girona o Elche que se jugarán su futuro en un duelo directo en la última fecha.

Horarios de la Jornada 38 de LaLiga EA Sports, confirmados

Deportivo Alavés - Rayo Vallecano — Sábado 23 de mayo, 21:00 Real Betis - Levante UD — Sábado 23 de mayo, 21:00 Celta - Sevilla FC — Sábado 23 de mayo, 21:00 RCD Espanyol de Barcelona - Real Sociedad — Sábado 23 de mayo, 21:00 Getafe CF - CA Osasuna — Sábado 23 de mayo, 21:00 RCD Mallorca - Real Oviedo — Sábado 23 de mayo, 21:00 Real Madrid - Athletic Club — Sábado 23 de mayo, 21:00 Valencia CF - FC Barcelona — Sábado 23 de mayo, 21:00 Girona FC - Elche CF — Sábado 23 de mayo, 21:00 Villarreal CF - Atlético de Madrid — Domingo 24 de mayo, 21:00

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda durante la jornada 38 de LaLiga EA Sports a través de nuestra narración en directo y las mejores declaraciones de los protagonistas.