LALIGA
Confirmada la plantilla arbitral de LaLiga para la temporada 2025/26
20 colegiados serán los encargados de impartir justicia sobre el campo en los partidos de LaLiga EA Sports
El CTA de la RFEF ha dado a conocer este miércoles la plantilla arbitral de la Primera División española para la temporada 2025/26 con 20 nombres que serán los encargados de dirigir partidos e impartir justicia sobre el terreno de juego en LaLiga EA Sports la próxima temporada.
Además de ellos, la plantilla arbitral cuenta con 16 árbitros específicos de VAR que estarán cada semana en las salas VOR encargados del vídeoarbitraje de los partidos de la máxima división española, con 38 jornadas en total, Copa de Su Majestad el Rey y Supercopa de España.
Entre ellos, encontramos a tres caras nuevas, ya que debutan en la máxima categoría del fútbol español Iosu Galech, José Luis Guzmán y Miguel Sesma.
En el comunicado compartido por la RFEF, el ente federativo ha querido recordar que durante este curso, las designaciones arbitrales se anunciarán un día antes de cada partido, una medida que se tomó esta semana con la intención de posponer lo más tarde posible el anuncio del colegiado encargar de dirigir cada uno de los encuentros y minimizar la posible presión que pueda haber sobre ellos.
Esta es la plantilla de árbitros de la Primera División para la temporada 2025/26:
- Javier Alberola
- Mateo Busquets
- Adrián Cordero
- Guillermo Cuadra
- Ricardo De Burgos
- Isidri Díaz de Mera
- Iosu Galech
- Víctor Garcia
- Jesús Gil
- José Luis Guzmán
- Alejandro Hernández
- Francisco Hernández
- Juan Martínez
- José Luis Munuera
- Alejendro Muñiz
- Miguel Ángel Ortiz
- Alejandro Quintero
- José María Sánchez
- César Soto
- Miguel Sesma
Presidente: Fran Soto
