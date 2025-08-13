Confirmada la plantilla arbitral de LaLiga para la temporada 2025/26

El CTA de la RFEF ha dado a conocer este miércoles la plantilla arbitral de la Primera División española para la temporada 2025/26 con 20 nombres que serán los encargados de dirigir partidos e impartir justicia sobre el terreno de juego en LaLiga EA Sports la próxima temporada.

Además de ellos, la plantilla arbitral cuenta con 16 árbitros específicos de VAR que estarán cada semana en las salas VOR encargados del vídeoarbitraje de los partidos de la máxima división española, con 38 jornadas en total, Copa de Su Majestad el Rey y Supercopa de España.

Entre ellos, encontramos a tres caras nuevas, ya que debutan en la máxima categoría del fútbol español Iosu Galech, José Luis Guzmán y Miguel Sesma.

En el comunicado compartido por la RFEF, el ente federativo ha querido recordar que durante este curso, las designaciones arbitrales se anunciarán un día antes de cada partido, una medida que se tomó esta semana con la intención de posponer lo más tarde posible el anuncio del colegiado encargar de dirigir cada uno de los encuentros y minimizar la posible presión que pueda haber sobre ellos.

Esta es la plantilla de árbitros de la Primera División para la temporada 2025/26:

Javier Alberola

Mateo Busquets

Adrián Cordero

Guillermo Cuadra

Ricardo De Burgos

Isidri Díaz de Mera

Iosu Galech

Víctor Garcia

Jesús Gil

José Luis Guzmán

Alejandro Hernández

Francisco Hernández

Juan Martínez

José Luis Munuera

Alejendro Muñiz

Miguel Ángel Ortiz

Alejandro Quintero

José María Sánchez

César Soto

Miguel Sesma

Presidente: Fran Soto