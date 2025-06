Confianza plena en Ilaix: "Tenemos un acuerdo"

En verano de 2024, el Celta confirmó que se hacía con la cesión del otrora prometedor culé Ilaix Moriba, prestado desde el Leipzig. El club germano lo pagó en 16 millones de euros al Barça en 2021, aunque no se había podido asentar ni en la Bundesliga ni en sus cesiones a LaLiga (en Valencia y Getafe). No obstante, la historia cambió a las órdenes de Claudio Giráldez, haciéndose un hombre importante en Balaídos con 35 partidos en la temporada y siendo fundamental en la histórica vuelta al 'top 7' de los gallegos, clasificados para la próxima Europa League.

Todo ello ha invitado al Celta a interesarse por mantener a Ilaix en su plantilla. Y, tal como explicó el director de fútbol Marcos Garcés, el equipo vigués está intentando llegar a un acuerdo con el futbolista tras el 'sí' del Leipzig.

"La continuidad de Ilaix es un tema importante para nosotros. Con el Leipzig tenemos un acuerdo por un monto, lo que estamos negociando es el tema salarial de Ilaix. Él ya tiene una oferta nuestra y yo soy optimista sobre su continuidad", comentó el directivo en una rueda de prensa.

AZPILICUETA, SIN NOVEDADES

Otro de los posibles nombres con los que se ha vinculado al Celta para este mercado es el de César Azpilicueta, quien será libre el próximo 30 de junio al finalizar su vínculo con el Atlético de Madrid. No obstante, Garcés frenó el carro: “No tenemos conversaciones activas con él en estos momentos”.

Sobre el que sí habló fue Sergio Carreira, lateral derecho que se apuntó cuatro asistencias esta temporada. "Carreira tiene una oferta nuestra desde hace tiempo. La hemos modificado y ahora me parece una oferta bastante justa, estamos esperando su respuesta”.

Garcés también puntualizó que el Celta no se encuentra en la obligación de vender jugadores por motivos económicos, lo que les da margen a la hora de negociar las cesiones que finalizan. A la de Ilaix se suma la de Borja Iglesias, que firmó una más que decente campaña en su vuelta a Balaídos con once goles y tres asistencias. Garcés aclaró que habn hablado la opción de su continuidad con el futbolista, aunque aún no se han comunicado con el Real Betis, dueño de sus derechos deportivos.

Sobre el Sub-21 Williot Swedberg destacó: "No tenemos ofertas oficiales ni concretas por Williot, pero sí es uno de los que despierta mucho interés. Si la oferta es interesante para el club y para el jugador, lo consideraríamos por él o por cualquiera".