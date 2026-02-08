Comunicado de LaLiga sobre la suspensión del Rayo-Oviedo

LaLiga emitió un comunicado este domingo sobre la suspensión del partido Rayo Vallecano - Real Oviedo que se tenía que disputar este sábado en el Estadio de Vallecas, finalmente suspendido.

La patronal asegura en su escrito que "la organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, corresponde legalmente a las ligas profesionales como organizadoras de la competición".

Así, LaLiga defiende que "esta competencia está respaldada por la normativa vigente y por recientes sentencias firmes de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que han delimitado el reparto de funciones entre los distintos organismos del fútbol español. Dichas resoluciones confirman que las decisiones organizativas del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División corresponden a LaLiga, sin perjuicio de las funciones de coordinación que ejerce la Real Federación Española de Fútbol".

"En este sentido, la Audiencia Nacional anuló en diciembre varios apartados del artículo 56 de los Estatutos de la RFEF que atribuían a sus órganos la facultad de suspender o modificar partidos y fijar horarios unificados, ratificando la competencia de LaLiga en las competiciones que organiza", añade el escrito.

El comunicado surge tras que el Real Oviedo solicitara formalmente a la RFEF que se le conceda como ganado el partido contra el Rayo Vallecano y, en consecuencia, los tres puntos debido a que el mal estado del césped del estadio vallecano se debe a un acto de "negligencia" por parte del club local.

El club azul tomó esta decisión "debido al incumplimiento de la normativa federativa por parte de LaLiga y del Rayo Vallecano", según un escrito que envió a los medios de comunicación.

"El Real Oviedo acudirá a todos los órganos oficiales y disciplinarios de la RFEF y, en su caso, a instancias administrativas y judiciales, para defender sus derechos y los intereses legítimos de sus aficionados", expresó el club carbayón.

Por lo tanto, en el comunicado, el organismo que preside Javier Tebas "recuerda que cualquier incidencia debe resolverse conforme a la normativa aplicable, garantizando la seguridad jurídica, la igualdad competitiva y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud de participantes y público".

Finalmente, la patronal dice que "actuará con rigor y responsabilidad, en coordinación con las autoridades y los distintos agentes implicados, para velar por el correcto desarrollo de la competición y la integridad del campeonato".