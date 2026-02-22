Comunicado por los incidentes en El Sadar tras el Osasuna-Real Madrid: "Menores, personas mayores y socios en situación de vulnerabilidad pudieron verse afectados"

La victoria de Osasuna frente al Real Madrid debía ser motivo suficiente para una celebración por todo lo alto. El cuadro rojillo superó al hasta entonces líder de LaLiga gracias a un golazo de Raúl García de Haro en el último minuto, que permitió a El Sadar estallar de alegría viendo como su equipo se alejaba del descenso y se acercaba a posiciones europeas.

Pero lejos de ser una fiesta, unas imágenes en los interiores del estadio se hicieron virales rápidamente una vez finalizado el encuentro. En los vídeos filtrados en redes sociales, se ve a la policía cargar contra aficionados de Osasuna a la carrera en uno de los fondos de El Sadar.

El motivo, según informó EFE, fue el lanzamiento de botellas durante el encuentro. Al finalizar el mismo, la seguridad del estadio y la Policía Nacional trataron de identificar al autor, momento en el que se produjeron las cargas policiales.

"La actuación policial se vio gravemente obstaculizada por la actitud hostil y organizada de integrantes del grupo ultra Indar Gorri, quienes se negaron reiteradamente a colaborar con los agentes e intentaron impedir activamente la identificación del autor de los hechos, generando una situación de tensión y riesgo que obligó a una intervención policial progresiva. Ante la actitud violenta y de resistencia mostrada por dichos grupos radicales, los agentes se vieron obligados a actuar inicialmente en el interior del estadio, extendiéndose posteriormente la intervención a los exteriores del recinto con el fin de restablecer el orden y disolver a la masa violenta que se había congregado", se defendió JUPOL -sindicato policial- posteriormente.

Dos detenidos y comunicado de Osasuna

Unos incidentes que se saldaron con dos detenidos, el autor del lanzamiento y otra persona más por desobediencia y desórdenes públicos. Uno de ellos es menor de edad y ya ha sido puesto en libertad, mientras que el otro fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra, donde todavía permanece ingresado y se encuentra fuera de peligro con heridas de distinta consideración. Además, dos agentes de la Policía también resultaron heridos leves.

Dichos disturbios obligaron a Osasuna a abrir este domingo una investigación. "El Club Atlético Osasuna ha abierto esta mañana una investigación interna sobre los incidentes ocurridos al término del encuentro ante el Real Madrid. El club lamenta las imágenes que se han presenciado en las zonas interiores del estadio una vez concluido el partido, las escenas de pánico y la afectación que ello ha tenido sobre socios y socias que desalojaban el estadio en ese momento celebrando una gran victoria de su equipo", escribía el club por la mañana.

Pero no se quedaba ahí Osasuna, que informaba de la recopilación de testimonios: "La entidad ha contactado con el Órgano para la Defensa del Socio a fin de que ponga a su disposición todos los testimonios que pueda recabar en el ejercicio de sus funciones para añadirlos a las diligencias que lleve a cabo el club por su cuenta".

La respuesta de JUPOL

No tardaron los organismos policiales en responder a Osasuna, con un comunicado a través del sindicato policial Jupol criticando al club por ofrecer "un relato alejado de la realidad de los hechos": "JUPOL considera especialmente grave la actitud del Club Atlético Osasuna, que ha trasladado públicamente un relato alejado de la realidad de los hechos, cuando la intervención policial se produjo precisamente en apoyo de su propio dispositivo de seguridad privada y para garantizar la seguridad dentro de sus instalaciones".

"Resulta inaceptable que se cuestione la actuación policial cuando esta respondía a la necesidad de identificar a una persona que había cometido un acto violento dentro del estadio y cuando además la intervención fue consecuencia directa de la falta de colaboración y la actitud intimidatoria de grupos ultras perfectamente identificados", añade el sindicato.

El comunicado de los socios

Y los últimos en pronunciarse fueron precisamente los socios de la entidad rojilla, a través del Órgano para la Defensa del Socio, que emitió un comunicado solicitando todo tipo de pruebas para esclarecer lo sucedido:

"Ante los incidentes ocurridos ayer, a la conclusión del partido disputado entre el Club Atlético Osasuna y el Real Madrid, en torno a las 20:30 horas en el interior del estadio, este Órgano desea trasladar a todos los socios y socias un mensaje de prudencia, responsabilidad y cercanía, refiriéndonos exclusivamente a los hechos acontecidos inmediatamente tras la finalización del encuentro.

Somos conocedores de que el Club ha abierto una investigación interna para esclarecer lo sucedido. Respetando plenamente dicho proceso y las actuaciones que correspondan a las autoridades competentes, este Órgano realizará un seguimiento diligente desde el ámbito que le es propio: la defensa y protección de los derechos e intereses de los socios y socias.

Queremos subrayar de manera expresa la especial atención que debe prestarse al bienestar y seguridad de los menores, de las personas mayores y de aquellos socios y socias en situación de vulnerabilidad o con movilidad reducida, quienes pudieron verse particularmente afectados por las circunstancias vividas en esos momentos. La protección de estos colectivos debe ser siempre una prioridad en el entorno del estadio.

Reiteramos que estaremos vigilantes y comprometidos ante cualquier situación que pueda perjudicar a la masa social, actuando con independencia, rigor y lealtad institucional, y ofreciendo a los socios y socias un canal directo de interlocución con el Club.

Ponemos a disposición de todos los socios y socias los cauces oficiales para trasladarnos cualquier consulta, incidencia, sugerencia o reclamación relacionada con lo sucedido u otras cuestiones de su interés. Para poder tramitar adecuadamente cada caso y evitar interpretaciones personales, será imprescindible que en toda comunicación se indique el nombre y apellidos completos, así como el número de socio.

Las comunicaciones deberán realizarse exclusivamente a través del correo electrónico: defensordelsocio@osasuna.es. Toda la información que los socios y socias deseen compartir podrá resultar de utilidad para el adecuado análisis de los hechos y, en su caso, para su traslado al Club por los canales establecidos.

El Órgano para la Defensa del Socio reafirma su compromiso de servicio, transparencia y cercanía con la masa social, y se mantiene a plena disposición de todos los socios y socias para ayudarles y acompañarles, dentro de nuestras competencias, en la defensa de sus derechos".