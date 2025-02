El Comité de Árbitros se prepara para una profunda renovación a final de temporada

Tensiones y crispación es lo que se ha vivido entre LaLiga, la RFEF, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) y el Real Madrid en las jornadas más recientes del torneo. Desde la no expulsión de Carlos Romero durante el partido ante el Espanyol, el cuadro blanco ha ido tensando una cuerda que puede reventar pronto.

El caso más reciente, con la roja a Jude Bellingham en Pamplona, dejó ver nuevamente que el equipo arbitral local está siendo duramente señalado por un sector, desgastando la situación y poniéndoles otra vez en el ojo del huracán, con el cuadro merengue volviendo a recurrir y RMTV disparando con bala al colectivo: "escandaloso arbitraje que mancha la imagen del fútbol español".

Según información del 'Diario AS', la RFEF tiene ya preparada una renovación de la cúpula del CTA en junio. El citado medio destaca que Rafael Louzán es consciente de la necesidad de un cambio profundo en el organismo y lo llevará a cabo al final de la temporada.

La reestructuración implicará la salida de Luis Medina Cantalejo, actual presidente del CTA nombrado por Luis Rubiales, así como de otros altos cargos como Clos Gómez, responsable del VAR, y figuras clave del Comité como Undiano Mallenco, Lesma López y Yuste Jiménez.

REEMPLAZOS A LA VISTA

Medina Cantalejo es considerado “el último hombre de Rubiales” en la RFEF, aunque su destitución no responde solo a esa razón, explica 'AS'. El CTA se ha visto envuelto en polémicas constantes, algo que Louzán quiere evitar. Aunque no puede modificar el equipo arbitral en plena temporada, planea implementar los cambios en la estructura del Comité tan pronto como finalice el campeonato.

Revela también la información que ya existen algunos candidatos a ocupar la plaza de Medina Cantalejo. Velasco Carballo, que dejó el cargo por diferencias con Rubiales y ahora trabaja en la UEFA, no estaría interesado en volver. Ello le abre la veda a tres nombres: Mateu Lahoz, González Vázquez y Alfonso Fernández. A su vez, el diario 'Marca' también desveló que Fernández Borbalán es otro de los futuribles a tomar el cargo.