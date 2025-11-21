La Comisión Antiviolencia propone el cierre de Mendizorroza un mes por la promoción de un grupo ultra

La Comisión Antiviolencia ha acordado sancionar al Deportivo Alavés con una multa de 60.001 euros y la clausura del estadio mendizorroza durante un mes por el apoyo del club a aficionados radicales.

Según informa la Comisión este viernes, el estadio alavesista "cuenta con murales, grafitis y pegatinas de promoción del grupo ultra Iraultza 1921 en su fachada exterior" y recuerda que este organismo "recabó informes de seguridad y, en su reunión del pasado 28 de octubre, propuso una multa de 40.000 euros por la exhibición de estos dibujos".

"Sin embargo, los murales no fueron retirados. Sobre ellos se colocaron unos folios de color rojo formando un aspa y unos carteles con la leyenda: 'Censurado por el coordinador de la Ertzaintza”, añade Antiviolencia, que resalta que La Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte prohíbe expresamente dar “promoción o apoyo” a grupos de seguidores radicales. "La Comisión considera que las medidas adoptadas no tapan los murales", precisa.

Asimismo, se ha propuesto una multa de 75.000 euros a Osasuna por una "infracción muy grave" durante el encuentro contra el Oviedo disputado en el Carlos Tartiere el pasado 3 de noviembre.

"El equipo navarro envío al club local un listado con aficionados que se desplazarían hasta Oviedo para asistir al encuentro. Entre ellos, había un seguidor sobre el que pesaba una prohibición de acceso a recintos deportivos", explica Antiviolencia, que apunta que la Policía Nacional comprobó que el aficionado "seguía constando como abonado del Osasuna".

Por otro lado, se ha propuesto para sanción a un grupo de manifestantes identificados por la Guardia Civil durante las últimas etapas de la pasada Vuelta a España con multas de 3.000 euros.

Además, ha acordado declarar partidos de alto riesgo al Betis-Utrecht, de la Liga Europa, fijado para el próximo jueves, y el derbi Sevilla-Betis de LaLiga EA Sports del domingo 30.