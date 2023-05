El valor de los clubes de LaLiga se dispara un 32% y alcanza los 13.770 millones de euros en 2023

La cotización de Real Madrid y Barça ya supera los 4.000 millones de euros, dentro de un avance agregado del 32% interanual, según LaLiga Stock Market El precio de mercado de los equipos se sitúa en máximos, con un promedio de 174,5 millones en Primera y 29 millones en Segunda, respectivamente

Los clubes de LaLiga alcanzan su mayor valor de la historia. El precio de mercado conjunto de los equipos de LaLiga Santander y SmartBank ha aumentado un 32% interanual, hasta alcanzar los 13.770,2 millones de euros en 2023.

Así se desprende de la tercera edición del informe LaLiga Stock Market, elaborado por 2Playbook y 4-Football. Entre las razones de este crecimiento está el fuerte incremento experimentado en el precio de venta de algunas de las grandes propiedades deportivas, que influye mucho en las tasaciones de FC Barcelona y Real Madrid, pero también las buenas perspectivas de recuperación económica del fútbol español y los resultados ya visibles de las primeras inversiones realizadas a través de LaLiga Impulso.

El estudio es el único del mercado que, además del rendimiento económico, incluye otro centenar de parámetros en torno a las dimensiones deportivas, comunidad online y física, transformación digital e impacto social. De este modo, no se mide sólo el actual estado de cada equipo, sino que se anticipa el potencial de revalorización de cada uno de ellos en función de cuestiones como la cantera, la diversificación polideportiva, el tamaño de su mercado local y su posicionamiento como marca en las redes sociales.

El podio se mantiene inmóvil, con Madrid, Barça y Atlético de Madrid en lo más alto. Los blancos mejoran un 42% interanual y, a la espera de recoger los frutos de la inversión en el estadio, ya alcanzan los 4.807 millones de euros de valoración. Los blaugranas, apalancados en la venta de activos y el futuro Espai Barça, remontan un 46% hasta 4.693 millones, a la espera de ver cómo afronta el próximo curso en materia económica. Los colchoneros, por su parte, suben un 12%, hasta 1.191,4 millones de euros, y también recuperan el terreno perdido por el impacto de la pandemia.

Este tridente se beneficia del aumento de valoración experimentado por las principales propiedades deportivas de impacto global, que reflejan el fuerte apetito inversor por un bien tan escaso como marcas deportivas con mayor capacidad de atraer aficionados en todo el mundo y, por lo tanto, patrocinadores y consumidores dispuestos a gastar. No obstante, uno de los indicadores más importantes es el aumento del valor medio, excluidos Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, los únicos milmillonarios.

En la actualidad, el precio de mercado promedio en Primera ya asciende a 174,5 millones de euros, frente a los 158,1 millones de 2021. En el caso de Segunda, los precios también se han incrementado, pasando de 25,8 millones en 2021 a 29 millones de euros en 2023. La razón no es otra que las buenas perspectivas para al menos los próximos cinco años, con contratos audiovisuales ya firmados que garantizan la base del negocio, el menor apalancamiento con el que salen mayoritariamente en comparación con el resto de grandes ligas y la batería de inversiones anunciadas en ciudades deportivas -más generación de talento potencial para la élite- y construcción de marca -más ingresos directos y menos dependencia de vender jugadores o la televisión-.

Crecimiento generalizado en Primera, correcciones en Segunda

La mejora de valor es generalizada, si bien hay algunas excepciones notables. El valor del Valencia CF retrocede un 34%, hasta 280 millones de euros, después de dos años en los que su intermitente presencia en competiciones europeas y su actividad en materia de fichajes aumentaba su cotización. Algo similar sucede con el Athletic Club, que retrocede un 40% por esa ausencia en torneos Uefa, el consumo del grueso de reservas acumuladas antes de la pandemia y un escaso nivel de internacionalización de la marca.

De hecho, son caídas más pronunciadas que las que han experimentado los equipos descendidos, pues en la anterior edición ya se contempló esa devaluación en algunos casos por la pérdida de categoría. Aun en Primera, el Getafe CF se deja un 20% y se sitúa en 77,3 millones de euros, en línea con algunos equipos que hoy aún se consideran ascensor y tendrían opción de volver a Primera en 2023-2024 vía ascenso directo o playoff.

Aquellos que no lograron el ascenso automático gracias al paracaídas de LaLiga sí pierden valor de un año a otro. La SD Eibar retrocede un 36%, por el 21% que se deja el CD Leganés y el 16% de la SD Huesca. El conjunto de la categoría ha asumido una ligera corrección a la baja, de entre el 1% y el 7%, debido a las pérdidas que equipos como Real Zaragoza, Real Sporting o Real Oviedo asumieron en 2021-2022. CD Mirandés y SD Ponferradina, que retroceden entre un 13% y un 41%, ven rebajado su precio de mercado por su menor competitividad en los ámbitos deportivo, implantación social y transformación digital, a la espera de que sus inversiones a través de LaLiga Impulso den sus frutos. El único club del que no se ha calculado la valoración es el FC Andorra, al no presentar sus cuentas en el registro mercantil español.