Las claves de la polémica por las camisetas de apoyo a Ceuta en el fútbol: ¿Quién las promueve? ¿Qué clubs la han llevado y cuáles no?

Los futbolistas del Real Madrid Kylian Mbappé, Vinicius Jr. e Ibrahima Konaté, en el partido de la noche del martes en Elx, optaron por anudarse por encima del vientre la camiseta con el lema "Todos somos caballas" que acordaron lucir tanto el equipo madridista como el Elche, prenda con la que un grupo de empresarios valencianos pretende mostrar su apoyo a la comunidad ceutí ante la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta. Estas son las claves de la polémica por las camisetas de apoyo a Ceuta en el fútbol:

¿Quién las promueve?

La camiseta blanca con el lema "Todos somos caballas. Ceuta y sus caballeros de la mar" proviene de una campaña social y de cohesión territorial impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). La iniciativa nació originalmente el 11 de septiembre de 2026 para mostrar solidaridad, proximidad y cohesión social con la población de Ceuta, tras una masiva entrada de población marroquí ocurrida a finales del pasado mes de julio.

¿Qué clubs la han llevado y quiénes no?

LaLiga aceptó trasladar esta campaña a los terrenos de juego durante los partidos de la quinta y sexta jornada disputados en la Comunidad Valenciana. Esto incluyó los encuentros de los tres equipos de la región: el Levante (ante el Barcelona), el Villarreal (ante el Betis) y el Elche (ante el Real Madrid). Real Madrid y Betis accedieron a secundar la iniciativa junto a los equipos locales. En el partido disputado la pasada jornada entre el Barcelona y el Levante en el Ciutat de Valencia, los futbolistas del conjunto local saltaron al campo luciendo con la camiseta de apoyo a Ceuta, mientras que los jugadores azulgranas lo hicieron directamente con su equipación de juego. El club catalán decidió no participar en la iniciativa.

¿Cómo se ha posicionado el Real Madrid a este respecto?

En el partido ante el Inter de Milán, la Grada Fans del estadio Santiago Bernabéu desplegó un amplio mosaico formado por banderas de Ceuta en el fondo sur del Bernabéu. Pocas horas antes, el Madrid había emitido un comunicado en el que negaba la prohibición de expresar muestras de apoyo a la población de la Ciudad Autónoma. El club blanco había informado de la iniciativa en apoyo a Ceuta en su web oficial: "Antes del comienzo de partido entre el Elche y el Real Madrid, los jugadores de ambos equipos saltaron al césped del Manuel Martínez Valero con unas camisetas en las que se podía leer “Todos somos caballas", como muestra de solidaridad con Ceuta", reza el comunicado del club blanco. Ceuta es la localidad natal de José Martínez 'Pirri', el presidente de honor del Real Madrid.

¿Cómo ha reaccionado el Real Madrid ante el gesto de Vinicius, Mbappé y Konaté?

El club que preside Florentino Pérez no le ha dado ninguna importancia a este incidente porque considera que cada jugador es libre de ponerse la camiseta que quiera. Fuentes del club insisten a EL PERIÓDICO que el Real Madrid no va a obligar a ningún futbolista a ponerse una camiseta con mensajes extradeportivos.

¿Se han justificado de alguna manera los jugadores que no la han llevado?

Ni Mbappé ni Vinícius ni Konaté, ni ningún jugador del Real Madrid se han pronunciado sobre lo ocurrido. De hecho, después del encuentro ante el Elche no pasó ningún jugador del Real Madrid por la zona mixta o la sala de prensa, costumbre que se ha repetido esta temporada en varias ocasiones. Silenzio stampa.

¿Ha habido alguna reacción por parte de jugadores marroquís de LaLiga?

El jugador marroquí del Betis, Abde, se puso la camiseta al ser titular en el partido de los verdiblancos con el Villarreal y ha recibido insultos y amenazas en sus redes sociales. El futbolista ha hecho un comunicado en el que afirma que no tiene nada que justificar y que era un gesto solidario y nunca política. Además de incidir en su compromiso absoluto con su país. El madridista Brahim no tuvo que lucirla al no estar entre los once elegidos para comenzar el partido en Elche.

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¿Qué significa 'Todos somos caballas'?

'Caballas' es el gentilicio popular con el que se conoce a los ceutíes.

Fuente: El Periódico