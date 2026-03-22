Así quedaría la clasificación de LaLiga sin el VAR tras la jornada 29
El sistema de videoarbitraje ha vuelto a ser protagonista un fin de semana más tanto por acción como por omisión
LaLiga EA Sports cierra el telón de su vigesimonovena jornada de competición y da paso al parón de selecciones. La disputa del derbi entre Real Madrid y Atlético pone el broche a un fin de semana que ha vuelto a contar con movimientos interesantes en la clasificación y alguna que otra aparición del sistema de videoarbitraje.
La aplicación del VAR forma parte del día a día en el campeonato doméstico desde su aplicación, y esta tecnología ha vuelto a estar presente a lo largo del último fin de semana. En la última jornada, las intervenciones del sistema de videoabritraje han cambiado radicalmente el signo de un partido, aunque también ha destacado por su no intervención.
El gran damnificado de la jornada fue el Espanyol, que vio como el VAR entraba en acción para anular dos goles que hubiesen propiciado que el desenlace del partido ante el Getafe fuese muy diferente. Y no solo eso, sino que además también intervino para avisar de un penalti por manos a favor del Espanyol que finalmente decidió no señalar el colegiado principal pese a revisarlo en el monitor. El resultado final fue una derrota por 1-2 que le aleja aún más del sueño de disputar competiciones europeas la próxima temporada.
Si en el RCDE Stadium hubo polémica por la intervención del VAR, en el Spotify Camp Nou se reclamó su poca participación. Tanto Barça como Rayo Vallecano reclamaron un posible penalti que ha generado opiniones muy dispares.
Finalmente, el VAR también hizo acto de presencia en el Athletic Club-Real Betis. Si bien intervino para dar validez al gol de Oihan Sancet previamente anulado por el colegiado, luego le anuló al Real Betis un gol inicialmente legal de Bakambu que hubiese supuesto el empate a dos.
¿Cómo queda la clasificación de LaLiga tras la jornada 29?
¿Cómo quedaría la clasificación de LaLiga sin VAR tras la jornada 29?
- FC Barcelona - 74 puntos
- Real Madrid - 74 puntos
- Villarreal - 57 puntos
- Atlético de Madrid - 56 puntos
- Betis - 47 puntos
- Celta de Vigo - 42 puntos
- Real Sociedad - 41 puntos
- Espanyol - 40 puntos
- Valencia - 35 puntos
- Osasuna - 34 puntos
- Getafe - 33 puntos
- Athletic - 32 puntos
- Alavés - 32 puntos
- Rayo Vallecano - 31 puntos
- Elche - 31 puntos
- Girona - 30 puntos
- Mallorca - 29 puntos
- Sevilla - 27 puntos
- Levante - 26 puntos
- Real Oviedo - 22 puntos
¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?
Jornada 1
- Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.
Jornada 2
- Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.
Jornada 4
- Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.
- Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.
Jornada 8
- Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.
Jornada 9
- Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.
Jornada 12
- Girona 1 - Alavés 0: Gol anulado a Antonio Blanco por fuera de juego: Resultado sin VAR: 1-1.
- Sevilla 1 - Osasuna 0: Penalti sobre Juanlu que Vargas transforma en el gol de la victoria. Resultado sin VAR: 0-0.
- Athletic 1 - Oviedo 0: Gol anulado a Colombatto por fuera de juego de Chaira. Resultado sin VAR: 1-1.
Jornada 13
- Villarreal 2 - Mallorca 1: Gol concedido a Tani Oluwaseyi después de comprobar que no existía fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-1.
Jornada 14
- Girona 1 - Real Madrid 1: Gol anulado a Kylian Mbappé por mano previa. Resultado sin VAR: 1-2.
Jornada 15
- Alavés 1 - Real Sociedad 0: Penalti por mano de Aritz que posteriormente convierte en gol Boyé. Resultado sin VAR: 0-0
Jornada 16
- Atlético de Madrid 2 - Valencia 1: Gol anulado a Pepelu por fuera de juego de Hugo Duro. Resultado sin VAR: 2-2
Jornada 18
- Real Sociedad 1 - Atlético de Madrid 1: Gol en propia de Sorloth anulado por fuera de juego posicional de Brais Méndez. Resultado sin VAR: 2-1
Jornada 20
- Mallorca 3 - Athletic 2: Dos penaltis señalados por manos de Vivian y de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-2
- Real Sociedad 2 - FC Barcelona 1: Gol anulado a Fermín por falta previa de Olmo sobre Kubo. Resultado sin VAR: 2-2
Jornada 21
- Sevilla 2 - Athletic Club 1: Penalti por mano de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-1
Jornada 23
- Atlético de Madrid 0 - Real Betis 1: Gol en propia de Llorente anulado por fuera de juego en el centro. Resultado sin VAR: 1-1
Jornada 24
- Espanyol 2 - Celta de Vigo 2: Gol anulado a Borja Iglesias por fuera de juego. Resultado sin VAR: 2-3
- Getafe 2 - Villarreal 1: Penalti señalado por agarrón sobre Luis Vázquez que Arambarri transforma. Resultado sin VAR: 1-1
- Sevilla 1 - Deportivo Alavés 1: Gol anulado a Lucas Boyé por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2
Jornada 25
- Athletic Club 2 - Elche 1: Penalti señalado que Guruzeta se encarga de convertir en gol. Resultado sin VAR: 1-1
- Osasuna 2 - Real Madrid 1: Penalti señalado que Budimir se encarga de convertir y gol validado a Raúl García: Resultado sin VAR: 0-1
- Villarreal 2 - Valencia 1: Penalti para ambos equipos que el VAR ayudó a señalar a Gil Manzano. Resultado sin VAR: 1-0
Jornada 26
- Rayo Vallecano 1 Athletic Club 1: Gol otorgado a Jorge de Frutos después de que este fuese anulado por fuera de juego previo. Resultado sin VAR: 0-1
- Elche 2 - Espanyol 2: Penalti señalado por mano de Carlos Romero que Rafa Mir convierte en gol. Resultado sin VAR: 1-2
Jornada 27
- Levante 1 - Girona 1: Gol concedido a Joel Roca al decretar que Vanat no interviene indirectamente en la jugada. Resultado sin VAR: 1-0
Jornada 29
- Espanyol 1 - Getafe 2: Dos goles anulados al Espanyol por fuera de juego. Resultado sin VAR: 3-2
- Athletic 2 - Betis 1: Gol concedido a Oihan Sancet al no existir fuera de juego previo de Iñaki Williams y gol anulado a Bakambu por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2
