LaLiga EA Sports
Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 26
El sistema de videoarbitraje ha sido protagonista a lo largo del último fin de semana de competición tanto por intervención como por omisión
LaLiga EA Sports se prepara para cerrar el telón de su vigesimosexta jornada de competición. A falta de lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Getafe, lo acontecido a lo largo del fin de semana en la competición doméstica ha derivado en algunos cambios de posiciones tanto en la zona noble como en la peligrosa zona de descenso. Algunos de estos cambios, sin embargo, no hubiesen tenido lugar de no ser por la existencia de la tecnología de videoarbitraje.
La aplicación del VAR forma parte del día a día en el campeonato doméstico desde su aplicación, pero esta tecnología ha estado especialmente presente en los últimos fines de semana. En la actual jornada, las intervenciones del sistema de videoabritraje han cambiado radicalmente el signo de dos partidos.
La primera gran intervención de la jornada llegó en el primer partido del sábado, cuando el VAR salió a escena para validar un gol de Jorge de Frutos que el colegiado García Verdura previamente había anulado. El domingo, la tecnología señaló un penalti por mano de Carlos Romero que terminó traduciéndose en un punto para el Elche.
El VAR no solo fue protagonista por intervención, también por omisión. La polémica más sonada tuvo lugar durante el Mallorca - Real Sociedad cuando la tecnología no intervino en una acción entre Zubeldia y Muriqi dentro del área susceptible de ser señalada como penalti y terminó siendo determinante en el desarrollo del partido.
¿Cómo queda la clasificación de LaLiga tras la jornada 26?
¿Cómo quedaría la clasificación de LaLiga sin VAR tras la jornada 26?
- FC Barcelona - 65 puntos
- Real Madrid - 65 puntos*
- Atlético de Madrid - 52 puntos
- Villarreal - 50 puntos
- Betis - 42 puntos
- Celta de Vigo - 41 puntos
- Real Sociedad - 38 puntos
- Espanyol - 36 puntos
- Athletic Club - 32 puntos
- Osasuna - 30 puntos
- Valencia - 29 puntos
- Elche - 28 puntos
- Deportivo Alavés - 28 puntos
- Getafe - 27 puntos*
- Rayo Vallecano - 27 puntos*
- Girona - 27 puntos
- Sevilla - 26 puntos
- Mallorca - 25 puntos
- Levante - 20 puntos
- Real Oviedo - 18 puntos*
*Equipos con un partido pendiente
¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?
Jornada 1
- Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.
Jornada 2
- Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.
Jornada 4
- Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.
- Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.
Jornada 8
- Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.
Jornada 9
- Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.
Jornada 12
- Girona 1 - Alavés 0: Gol anulado a Antonio Blanco por fuera de juego: Resultado sin VAR: 1-1.
- Sevilla 1 - Osasuna 0: Penalti sobre Juanlu que Vargas transforma en el gol de la victoria. Resultado sin VAR: 0-0.
- Athletic 1 - Oviedo 0: Gol anulado a Colombatto por fuera de juego de Chaira. Resultado sin VAR: 1-1.
Jornada 13
- Villarreal 2 - Mallorca 1: Gol concedido a Tani Oluwaseyi después de comprobar que no existía fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-1.
Jornada 14
- Girona 1 - Real Madrid 1: Gol anulado a Kylian Mbappé por mano previa. Resultado sin VAR: 1-2.
Jornada 15
- Alavés 1 - Real Sociedad 0: Penalti por mano de Aritz que posteriormente convierte en gol Boyé. Resultado sin VAR: 0-0
Jornada 16
- Atlético de Madrid 2 - Valencia 1: Gol anulado a Pepelu por fuera de juego de Hugo Duro. Resultado sin VAR: 2-2
Jornada 18
- Real Sociedad 1 - Atlético de Madrid 1: Gol en propia de Sorloth anulado por fuera de juego posicional de Brais Méndez. Resultado sin VAR: 2-1
Jornada 20
- Mallorca 3 - Athletic 2: Dos penaltis señalados por manos de Vivian y de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-2
- Real Sociedad 2 - FC Barcelona 1: Gol anulado a Fermín por falta previa de Olmo sobre Kubo. Resultado sin VAR: 2-2
Jornada 21
- Sevilla 2 - Athletic Club 1: Penalti por mano de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-1
Jornada 23
- Atlético de Madrid 0 - Real Betis 1: Gol en propia de Llorente anulado por fuera de juego en el centro. Resultado sin VAR: 1-1
Jornada 24
- Espanyol 2 - Celta de Vigo 2: Gol anulado a Borja Iglesias por fuera de juego. Resultado sin VAR: 2-3
- Getafe 2 - Villarreal 1: Penalti señalado por agarrón sobre Luis Vázquez que Arambarri transforma. Resultado sin VAR: 1-1
- Sevilla 1 - Deportivo Alavés 1: Gol anulado a Lucas Boyé por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2
Jornada 25
- Athletic Club 2 - Elche 1: Penalti señalado que Guruzeta se encarga de convertir en gol. Resultado sin VAR: 1-1
- Osasuna 2 - Real Madrid 1: Penalti señalado que Budimir se encarga de convertir y gol validado a Raúl García: Resultado sin VAR: 0-1
- Villarreal 2 - Valencia 1: Penalti para ambos equipos que el VAR ayudó a señalar a Gil Manzano. Resultado sin VAR: 1-0
Jornada 26
- Rayo Vallecano 1 Athletic Club 1: Gol otorgado a Jorge de Frutos después de que este fuese anulado por fuera de juego previo. Resultado sin VAR: 0-1
- Elche 2 - Espanyol 2: Penalti señalado por mano de Carlos Romero que Rafa Mir convierte en gol. Resultado sin VAR: 1-2
