Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 24

LaLiga EA Sports se prepara para cerrar el telón de su vigesimocuartajornada de competición. A falta de lo que suceda en el Girona - FC Barcelona de la noche del lunes, lo acontecido a lo largo del fin de semana ha derivado en un cambio de orden provisional en lo más alto de la clasificación.

Si bien es cierto que su aplicación forma parte del día a día en el campeonato doméstico, el VAR ha estado especialmente participativo a lo largo de este fin de semana. Las intervenciones del sistema de videoabritraje han cambiado radicalmente el signo de tres partidos, por lo que los resultados de esta jornada serían radicalmente distintos en caso de no existir esta tecnología.

Los grandes beneficiados de la jornada fueron Espanyol, Sevilla y Getafe. Los dos primeros vieron como a su rival se le anulaba un gol por fuera de juego que les hubiese impedido puntuar, mientras que el último contó con un penalti a favor que terminó siendo decisivo para inclinar la balanza hacia su lado.

A pesar de no incidir directamente en el reparto de puntos, el papel del VAR fue especialmente polémico en el duelo entre Real Madrid y Real Sociedad. El partido fue especialmente exigente al contar con muchas acciones polémicas y, si bien es cierto que hay que destacar algunos aciertos, erró en el momento de no intervenir en el segundo penalti a favor del Real Madrid.

¿Cómo está la clasificación de LaLiga en la jornada 24?

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin VAR en la jornada 24?

Real Madrid - 62 puntos FC Barcelona - 59 puntos* Atlético de Madrid - 46 puntos Villarreal - 44 puntos* Betis - 40 puntos Celta de Vigo - 35 puntos Real Sociedad - 34 puntos Espanyol - 33 puntos Osasuna - 30 puntos Athletic Club - 28 puntos Elche - 27 puntos Alavés - 27 puntos Getafe - 27 puntos Valencia - 26 puntos Rayo Vallecano - 26 puntos* Mallorca - 25 puntos Girona - 23 puntos* Sevilla - 22 puntos Levante - 17 puntos* Real Oviedo - 17 puntos* *Equipos con un partido pendiente **Equipos con dos partidos pendientes

¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?

Jornada 1

Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.

Jornada 2

Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.

Jornada 4

Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.

Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.

Jornada 8

Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 9

Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 12

Girona 1 - Alavés 0: Gol anulado a Antonio Blanco por fuera de juego: Resultado sin VAR: 1-1.

Sevilla 1 - Osasuna 0: Penalti sobre Juanlu que Vargas transforma en el gol de la victoria. Resultado sin VAR: 0-0.

Athletic 1 - Oviedo 0: Gol anulado a Colombatto por fuera de juego de Chaira. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 13

Villarreal 2 - Mallorca 1: Gol concedido a Tani Oluwaseyi después de comprobar que no existía fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 14

Girona 1 - Real Madrid 1: Gol anulado a Kylian Mbappé por mano previa. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 15

Alavés 1 - Real Sociedad 0: Penalti por mano de Aritz que posteriormente convierte en gol Boyé. Resultado sin VAR: 0-0

Jornada 16

Atlético de Madrid 2 - Valencia 1: Gol anulado a Pepelu por fuera de juego de Hugo Duro. Resultado sin VAR: 2-2

Jornada 18

Real Sociedad 1 - Atlético de Madrid 1: Gol en propia de Sorloth anulado por fuera de juego posicional de Brais Méndez. Resultado sin VAR: 2-1

Jornada 20

Mallorca 3 - Athletic 2: Dos penaltis señalados por manos de Vivian y de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-2

Real Sociedad 2 - FC Barcelona 1: Gol anulado a Fermín por falta previa de Olmo sobre Kubo. Resultado sin VAR: 2-2

Jornada 21

Sevilla 2 - Athletic Club 1: Penalti por mano de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-1

Jornada 23

Atlético de Madrid 0 - Real Betis 1: Gol en propia de Llorente anulado por fuera de juego en el centro. Resultado sin VAR: 1-1

Jornada 24

