Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 23

LaLiga EA Sports se prepara para cerrar el telón de su vigesimotercera jornada de competición. A falta de lo que suceda en el Villarreal-Español de la noche del lunes y en el partido aplazado entre Rayo Vallecano y Real Oviedo, lo acontecido a lo largo del fin de semana ha tenido especial incidencia en tanto en la carrera por las primeras posiciones como en la lucha por el descenso.

Como viene siendo habitual, el VAR ha vuelto a salir a escena en la presente jornada. Si bien es cierto que no destacan complicaciones en la mayor parte de los partidos, la intervención de la tecnología de videoarbitraje en el Atlético de Madrid - Betis ha sido especialmente sonada, tanto por su polémica decisión como por cambiar radicalmente el signo del partido.

El gran beneficiado de la jornada ha sido el Real Betis, que de no ser por la existencia de esta tecnología posiblemente no hubiese celebrado la consecución de tres puntos adicionales que suponen un impulso hacia Europa. El VAR intervino para anular el gol en propia de Llorente, pero el sistema del SAOT pareció fallar en el momento de elegir el frame que motivó esta decisión.

La otra gran acción polémica de la jornada, aunque en este caso sin incidencia en el desenlace del encuentro, tuvo lugar en el Barça-Mallorca. Tanto Quintero González como el VAR omitieron un penalti claro de Mojica sobre Lamine Yamal cuando el marcador todavía reflejaba las tablas iniciales, pero el conjunto azulgrana terminó inclinando claramente la balanza a su favor.

Lamine Yamal, dolorido en el Barça - Mallorca / EFE

¿Cómo está la clasificación de LaLiga en la jornada 23?

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin VAR en la jornada 23?

FC Barcelona - 59 puntos Real Madrid - 56 puntos* Atlético de Madrid - 46 puntos Villarreal - 40 puntos** Betis - 38 puntos Real Sociedad - 34 puntos Espanyol - 33 puntos* Celta de Vigo - 32 puntos Osasuna - 29 puntos Getafe - 26 puntos Elche - 26 puntos Athletic Club - 25 puntos Alavés - 24 puntos Valencia - 23 puntos* Rayo Vallecano - 23 puntos* Girona - 23 puntos Sevilla - 22 puntos Mallorca - 21 puntos Levante - 17 puntos* Real Oviedo - 17 puntos* *Equipos con un partido pendiente **Equipos con dos partidos pendientes

¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?

Jornada 1

Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.

Jornada 2

Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.

Jornada 4

Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.

Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.

Jornada 8

Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 9

Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 12

Girona 1 - Alavés 0: Gol anulado a Antonio Blanco por fuera de juego: Resultado sin VAR: 1-1.

Sevilla 1 - Osasuna 0: Penalti sobre Juanlu que Vargas transforma en el gol de la victoria. Resultado sin VAR: 0-0.

Athletic 1 - Oviedo 0: Gol anulado a Colombatto por fuera de juego de Chaira. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 13

Villarreal 2 - Mallorca 1: Gol concedido a Tani Oluwaseyi después de comprobar que no existía fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 14

Girona 1 - Real Madrid 1: Gol anulado a Kylian Mbappé por mano previa. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 15

Alavés 1 - Real Sociedad 0: Penalti por mano de Aritz que posteriormente convierte en gol Boyé. Resultado sin VAR: 0-0

Jornada 16

Atlético de Madrid 2 - Valencia 1: Gol anulado a Pepelu por fuera de juego de Hugo Duro. Resultado sin VAR: 2-2

Jornada 18

Real Sociedad 1 - Atlético de Madrid 1: Gol en propia de Sorloth anulado por fuera de juego posicional de Brais Méndez. Resultado sin VAR: 2-1

Jornada 20

Mallorca 3 - Athletic 2: Dos penaltis señalados por manos de Vivian y de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-2

Real Sociedad 2 - FC Barcelona 1: Gol anulado a Fermín por falta previa de Olmo sobre Kubo. Resultado sin VAR: 2-2

Jornada 21

Sevilla 2 - Athletic Club 1: Penalti por mano de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-1

Jornada 23

