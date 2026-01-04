Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR tras la jornada 18

LaLiga EA Sports cierra el telón de su decimoctava jornada de competición, la primera tras el parón navideño. Alcanzado el ecuador del campeonato doméstico, los equipos comienzan a dar pasos en firme para afianzar sus respectivos objetivos, y este fin de semana ha habido movimientos importantes tanto en la carrera por el liderato como en la lucha por la permanencia.

El guion de la jornada, sin embargo, hubiese sido muy diferente de no ser por la intervención del VAR. La tecnología de videoarbitraje entró en acción en muchos partidos, aunque sólo termino afectando de manera directa al desenlace de uno de ellos: el Real Sociedad - Atlético de Madrid.

Al filo del descanso, Sorloth tuvo la mala fortuna de protagonizar fuego amigo al rematar involuntariamente un centro de Carlos Soler. La jugada subió al marcador en primera instancia, pero terminó siendo anulada para volver a dejar el marcador a 0, empate que no se movería hasta el pitido final (1-1).

FC Barcelona - 49 puntos Real Madrid - 47 puntos Villarreal - 36 puntos* Atlético de Madrid - 34 puntos Espanyol - 32 puntos Betis - 29 puntos Celta de Vigo - 25 puntos Real Sociedad - 25 puntos Elche - 24 puntos Mallorca - 22 puntos Getafe - 21 puntos Rayo Vallecano -19 puntos Osasuna - 19 puntos Alavés - 18 puntos Athletic Club - 18 puntos Sevilla - 17 puntos Valencia - 16 puntos Girona - 15 puntos Real Oviedo - 13 puntos Levante - 12 puntos* *Equipos con un partido menos

Jornada 1

Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.

Jornada 2

Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.

Jornada 4

Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.

Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.

Jornada 8

Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 9

Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 12

Girona 1 - Alavés 0: Gol anulado a Antonio Blanco por fuera de juego: Resultado sin VAR: 1-1.

Sevilla 1 - Osasuna 0: Penalti sobre Juanlu que Vargas transforma en el gol de la victoria. Resultado sin VAR: 0-0.

Athletic 1 - Oviedo 0: Gol anulado a Colombatto por fuera de juego de Chaira. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 13

Villarreal 2 - Mallorca 1: Gol concedido a Tani Oluwaseyi después de comprobar que no existía fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 14

Girona 1 - Real Madrid 1: Gol anulado a Kylian Mbappé por mano previa. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 15

Alavés 1 - Real Sociedad 0: Penalti por mano de Aritz que posteriormente convierte en gol Boyé. Resultado sin VAR: 0-0

Jornada 16

Atlético de Madrid 2 - Valencia 1: Gol anulado a Pepelu por fuera de juego de Hugo Duro. Resultado sin VAR: 2-2

Jornada 18