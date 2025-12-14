Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 16: el Real Madrid estaría más cerca del Barcelona

LaLiga EA Sports se prepara para cerrar el telón de su decimosexta jornada de competición. A falta de lo que suceda en el partido entre Rayo Vallecano y Real Betis, la competición doméstica se despide tras un nuevo fin de semana frenético en el que todos primeros clasificados menos el Real Madrid han hecho los deberes.

El guion de la jornada, sin embargo, hubiese sido muy diferente de no ser por la intervención del VAR. La tecnología de videoarbitraje entró en acción en muchos partidos, destacando la anulación de un gol tanto al Barça como a Osasuna en su particular cara a cara, aunque no cambió drásticamente el resultado final de ninguno de ellos.

El claro denominador común de todas estas intervenciones fue el fuera de juego, destacando en este sentido el partido entre Atlético de Madrid y Valencia. El VAR entró en escena primero para anular un tanto a Pepelu y posteriormente otro a Sorloth, lo que se hubiese traducido en un resultado más de 3-2.

LaLiga: Atlético de Madrid - Valencia. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Cómo está la clasificación de LaLiga en la jornada 16?

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin VAR en la jornada 16?

FC Barcelona - 43 puntos (+29) Real Madrid - 41 puntos (+22) Atlético de Madrid - 34 puntos (+19) Villarreal - 33 puntos (+16)* Espanyol - 29 puntos (+3) Betis - 26 puntos (+8)* Celta de Vigo - 21 puntos (+1) Real Sociedad - 21 puntos (+0) Elche - 21 puntos (+0) Mallorca - 21 puntos (-4) Getafe - 20 puntos (-4) Rayo Vallecano -18 puntos (-5)* Sevilla - 17 puntos (-4) Alavés - 17 puntos (-4) Athletic Club - 17 puntos (-11) Valencia - 15 puntos (-8) Osasuna - 15 puntos (-8) Girona - 12 puntos (-18) Real Oviedo - 11 puntos (-16) Levante - 8 puntos (-13)* *Equipos con un partido menos

¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?

Jornada 1

Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.

Jornada 2

Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.

Jornada 4

Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.

Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.

Jornada 8

Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 9

Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 12

Girona 1 - Alavés 0: Gol anulado a Antonio Blanco por fuera de juego: Resultado sin VAR: 1-1.

Sevilla 1 - Osasuna 0: Penalti sobre Juanlu que Vargas transforma en el gol de la victoria. Resultado sin VAR: 0-0.

Athletic 1 - Oviedo 0: Gol anulado a Colombatto por fuera de juego de Chaira. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 13

Villarreal 2 - Mallorca 1: Gol concedido a Tani Oluwaseyi después de comprobar que no existía fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 14

Girona 1 - Real Madrid 1: Gol anulado a Kylian Mbappé por mano previa. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 15

Alavés 1 - Real Sociedad 0: Penalti por mano de Aritz que posteriormente convierte en gol Boyé. Resultado sin VAR: 0-0

Jornada 16