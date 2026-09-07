Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 4

LaLiga EA Sports se prepara para cerrar el telón de su cuarta jornada de competición. A falta de lo que suceda en los dos partidos del lunes, el fin de semana en el campeonato doméstico ha estado marcado por resultados sorprendentes que han hecho perder fuelle a algunos de los candidatos al título o han empeorado la situación de equipos que están viviendo un inicio de curso complicado. En algunos casos, el desenlace de los enfrentamientos estuvo profundamente marcado por la intervención del videoarbitraje

La aplicación del VAR forma parte del día a día en el campeonato doméstico desde su aplicación, y este fin de semana no ha sido una excepción. En la jornada 4, las intervenciones del sistema de videoabritraje han cambiado radicalmente el signo de dos partidos.

Uno de los grandes damnificados de la jornada fue el Real Madrid, que vio como se le escapaba la posibilidad de puntuar en La Cartuja tras la intervención del sistema de videoarbitraje. El VAR entró en escena para notificar a Hernández Hernández que el tanto de Carlos Espí debía de ser anulado por fuera de juego previo.

Vinicius protesta al árbitro durante el partido del Real Madrid ante el Betis en la primera derrota blanca de la temporada / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Idéntica situación vivió el Espanyol el domingo con la anulación del gol de Omar El Hilali que hubiese supuesto la victoria contra el Sevilla. Estas dos intervenciones propiciaron que tanto blancos como blanquiazules perdiesen fuelle en sus respectivos objetivos clasificatorios.

Omar El Hilali celebra el gol que posteriormente fue anulado por fuera de juego / Gorka Urresola Elvira

¿Cómo está la clasificación de LaLiga tras la jornada 4?

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 4?

FC Barcelona - 12 puntos Real Madrid - 10 puntos Alavés - 9 puntos Atlético de Madrid - 9 puntos Deportivo de A Coruña - 8 puntos Real Betis - 7 puntos Rayo Vallecano - 6 puntos Sevilla - 6 puntos Espanyol - 6 puntos Athletic Club - 6 puntos Getafe - 6 puntos Levante - 5 puntos Osasuna - 4 puntos Racing de Santander - 3 puntos Villarreal - 3 puntos Real Sociedad - 3 puntos Málaga - 2 puntos Valencia CF - 1 punto Celta de Vigo - 1 punto Elche - 1 punto

¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?

Jornada 1

Racing de Santander 2 - Villarreal 2: Penalti señalado sobre Salinas que Andrés Martín transforma en gol. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 2

Rayo Vallecano 1 - Deportivo Alavés 1: Gol anulado a Pelayo por falta previa al tocar el balón con el codo. Resultado sin VAR: 2-1

Atlético 2 - Villarreal 2: Penalti de Le Normand sobre Mikautadze que el georgiano transforma en gol. Resultado sin VAR: 2-1

Jornada 3

Osasuna 1 - Getafe 0: Penalti transformado por Budimir y gol anulado a Enes Ünal por fuera de juego: Resultado sin VAR: 0-1

Jornada 4

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