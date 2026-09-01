Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR tras la jornada 3

LaLiga EA Sports ya ha cerrado el telón de su tercera jornada de competición. La goleada del Barça contra el Rayo Vallecano pone el broche a un fin de semana en el que los aspirantes al título han hecho los deberes, algunos equipos han confirmado su buen momento y otros comienzan a mostrar maneras preocupantes. El signo de alguno de los partidos, sin embargo, pudo ser muy diferente de no ser por la existencia de la tecnología de videoarbitraje.

La aplicación del VAR forma parte del día a día en el campeonato doméstico desde su aplicación, y este fin de semana no ha sido una excepción. En la jornada 3, las intervenciones del sistema de videoabritraje han cambiado radicalmente el signo de un partido.

El gran damnificado de la jornada fue el Getafe, que cedió ante Osasuna tras dos intervenciones clave que propiciaron que los tres puntos en juego cambiasen de dueño. El VAR entro en escena para avisar a González Esteban de un penalti posteriormente transformado por Budimir y de un fuera de juego que invalidaba el tanto de Enes Ünal.

González Esteban revisa el VAR durante el Osasuna - Getafe / Europa Press

¿Cómo está la clasificación de LaLiga tras la jornada 3?

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 3?

FC Barcelona - 9 puntos Real Madrid - 9 puntos Atlético de Madrid - 9 puntos Alavés - 6 puntos Sevilla - 6 puntos Real Betis - 6 puntos Getafe - 6 puntos Deportivo de A Coruña - 5 puntos Levante - 4 puntos Osasuna - 4 puntos Espanyol - 3 puntos Villarreal - 3 puntos Racing de Santander - 3 puntos Athletic Club - 3 puntos Rayo Vallecano - 3 puntos Real Sociedad - 3 puntos Valencia CF - 1 punto Celta de Vigo - 1 punto Elche - 1 punto Málaga - 1 punto

¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?

Jornada 1

Racing de Santander 2 - Villarreal 2: Penalti señalado sobre Salinas que Andrés Martín transforma en gol. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 2

Rayo Vallecano 1 - Deportivo Alavés 1: Gol anulado a Pelayo por falta previa al tocar el balón con el codo. Resultado sin VAR: 2-1

Atlético 2 - Villarreal 2: Penalti de Le Normand sobre Mikautadze que el georgiano transforma en gol. Resultado sin VAR: 2-1

Jornada 3

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