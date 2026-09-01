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LALIGA EA SPORTS

Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR tras la jornada 3

El sistema de videoarbitraje fue protagonista el último fin de semana de competición con dos intervenciones clave en un mismo partido

Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR tras la jornada 3

Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR tras la jornada 3 / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

LaLiga EA Sports ya ha cerrado el telón de su tercera jornada de competición. La goleada del Barça contra el Rayo Vallecano pone el broche a un fin de semana en el que los aspirantes al título han hecho los deberes, algunos equipos han confirmado su buen momento y otros comienzan a mostrar maneras preocupantes. El signo de alguno de los partidos, sin embargo, pudo ser muy diferente de no ser por la existencia de la tecnología de videoarbitraje.

La aplicación del VAR forma parte del día a día en el campeonato doméstico desde su aplicación, y este fin de semana no ha sido una excepción. En la jornada 3, las intervenciones del sistema de videoabritraje han cambiado radicalmente el signo de un partido.

El gran damnificado de la jornada fue el Getafe, que cedió ante Osasuna tras dos intervenciones clave que propiciaron que los tres puntos en juego cambiasen de dueño. El VAR entro en escena para avisar a González Esteban de un penalti posteriormente transformado por Budimir y de un fuera de juego que invalidaba el tanto de Enes Ünal.

González Esteban revisa el VAR durante el Osasuna - Getafe

González Esteban revisa el VAR durante el Osasuna - Getafe / Europa Press

¿Cómo está la clasificación de LaLiga tras la jornada 3?

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 3?

  1. FC Barcelona - 9 puntos
  2. Real Madrid - 9 puntos
  3. Atlético de Madrid - 9 puntos
  4. Alavés - 6 puntos
  5. Sevilla - 6 puntos
  6. Real Betis - 6 puntos
  7. Getafe - 6 puntos
  8. Deportivo de A Coruña - 5 puntos
  9. Levante - 4 puntos
  10. Osasuna - 4 puntos
  11. Espanyol - 3 puntos
  12. Villarreal - 3 puntos
  13. Racing de Santander - 3 puntos
  14. Athletic Club - 3 puntos
  15. Rayo Vallecano - 3 puntos
  16. Real Sociedad - 3 puntos
  17. Valencia CF - 1 punto
  18. Celta de Vigo - 1 punto
  19. Elche - 1 punto
  20. Málaga - 1 punto

¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?

Jornada 1

  • Racing de Santander 2 - Villarreal 2: Penalti señalado sobre Salinas que Andrés Martín transforma en gol. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 2

  • Rayo Vallecano 1 - Deportivo Alavés 1: Gol anulado a Pelayo por falta previa al tocar el balón con el codo. Resultado sin VAR: 2-1
  • Atlético 2 - Villarreal 2: Penalti de Le Normand sobre Mikautadze que el georgiano transforma en gol. Resultado sin VAR: 2-1

Jornada 3

Noticias relacionadas

  • Osasuna 1 - Getafe 0: Penalti transformado por Budimir y gol anulado a Enes Ünal por fuera de juego: Resultado sin VAR: 0-1

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