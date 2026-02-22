LaLiga EA Sports
Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 25
El sistema de videoarbitraje estuvo especialmente presente a lo largo del último fin de semana de competición
LaLiga EA Sports se prepara para cerrar el telón de su vigesimoquinta jornada de competición. A falta de lo que suceda en el Alavés - Girona de la noche del lunes, lo acontecido a lo largo del fin de semana ha derivado en un cambio de orden provisional en lo más alto de la clasificación. Cambio de orden que no hubiese tenido lugar de no ser por la existencia de esta tecnología.
Si bien es cierto que su aplicación forma parte del día a día en el campeonato doméstico, el VAR está teniendo especial protagonismo en los últimos fines de semana. En el último, las intervenciones del sistema de videoabritraje han cambiado radicalmente el signo de dos partidos.
Las intervenciones más sonadas tuvieron lugar en el Osasuna-Real Madrid, partido que desencadenó el cambio de líder. El conjunto blanco perdió el partido tras dos acciones en las que el VAR tuvo una intervención más que correcta, decretando penalti sobre Budimir y validando el gol de Raúl García.
El VAR también tuvo incidencia en el Athletic Club - Osasuna, duelo que dio el pistoletazo de salida a la presente jornada. La balanza se inclinó a favor de los de Ernesto Valverde gracias al penalti señalado sobre Gorka Guruzeta en los compases finales del encuentro.
¿Cómo está la clasificación de LaLiga en la jornada 25?
¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin VAR en la jornada 25?
- Real Madrid - 62 puntos
- FC Barcelona - 62 puntos
- Villarreal - 49 puntos
- Atlético de Madrid - 49 puntos
- Betis - 41 puntos
- Celta de Vigo - 37 puntos
- Real Sociedad - 35 puntos
- Espanyol - 33 puntos
- Osasuna - 30 puntos
- Athletic Club - 29 puntos
- Elche - 28 puntos
- Alavés - 27 puntos*
- Getafe - 27 puntos
- Valencia - 26 puntos
- Rayo Vallecano - 27 puntos*
- Mallorca - 25 puntos
- Girona - 23 puntos*
- Sevilla - 22 puntos
- Real Oviedo - 18 puntos*
- Levante - 17 puntos
*Equipos con un partido pendiente
¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?
Jornada 1
- Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.
Jornada 2
- Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.
Jornada 4
- Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.
- Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.
Jornada 8
- Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.
Jornada 9
- Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.
Jornada 12
- Girona 1 - Alavés 0: Gol anulado a Antonio Blanco por fuera de juego: Resultado sin VAR: 1-1.
- Sevilla 1 - Osasuna 0: Penalti sobre Juanlu que Vargas transforma en el gol de la victoria. Resultado sin VAR: 0-0.
- Athletic 1 - Oviedo 0: Gol anulado a Colombatto por fuera de juego de Chaira. Resultado sin VAR: 1-1.
Jornada 13
- Villarreal 2 - Mallorca 1: Gol concedido a Tani Oluwaseyi después de comprobar que no existía fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-1.
Jornada 14
- Girona 1 - Real Madrid 1: Gol anulado a Kylian Mbappé por mano previa. Resultado sin VAR: 1-2.
Jornada 15
- Alavés 1 - Real Sociedad 0: Penalti por mano de Aritz que posteriormente convierte en gol Boyé. Resultado sin VAR: 0-0
Jornada 16
- Atlético de Madrid 2 - Valencia 1: Gol anulado a Pepelu por fuera de juego de Hugo Duro. Resultado sin VAR: 2-2
Jornada 18
- Real Sociedad 1 - Atlético de Madrid 1: Gol en propia de Sorloth anulado por fuera de juego posicional de Brais Méndez. Resultado sin VAR: 2-1
Jornada 20
- Mallorca 3 - Athletic 2: Dos penaltis señalados por manos de Vivian y de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-2
- Real Sociedad 2 - FC Barcelona 1: Gol anulado a Fermín por falta previa de Olmo sobre Kubo. Resultado sin VAR: 2-2
Jornada 21
- Sevilla 2 - Athletic Club 1: Penalti por mano de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-1
Jornada 23
- Atlético de Madrid 0 - Real Betis 1: Gol en propia de Llorente anulado por fuera de juego en el centro. Resultado sin VAR: 1-1
Jornada 24
- Espanyol 2 - Celta de Vigo 2: Gol anulado a Borja Iglesias por fuera de juego. Resultado sin VAR: 2-3
- Getafe 2 - Villarreal 1: Penalti señalado por agarrón sobre Luis Vázquez que Arambarri transforma. Resultado sin VAR: 1-1
- Sevilla 1 - Deportivo Alavés 1: Gol anulado a Lucas Boyé por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2
Jornada 25
- Athletic Club 2 - Elche 1: Penalti señalado que Guruzeta se encarga de convertir en gol. Resultado sin VAR: 1-1
- Osasuna 2 - Real Madrid 1: Penalti señalado que Budimir se encarga de convertir y gol validado a Raúl García: Resultado sin VAR: 0-1
- Villarreal 2 - Valencia 1: Penalti para ambos equipos que el VAR ayudó a señalar a Gil Manzano. Resultado sin VAR: 1-0
