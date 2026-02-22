Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 25

LaLiga EA Sports se prepara para cerrar el telón de su vigesimoquinta jornada de competición. A falta de lo que suceda en el Alavés - Girona de la noche del lunes, lo acontecido a lo largo del fin de semana ha derivado en un cambio de orden provisional en lo más alto de la clasificación. Cambio de orden que no hubiese tenido lugar de no ser por la existencia de esta tecnología.

Si bien es cierto que su aplicación forma parte del día a día en el campeonato doméstico, el VAR está teniendo especial protagonismo en los últimos fines de semana. En el último, las intervenciones del sistema de videoabritraje han cambiado radicalmente el signo de dos partidos.

Las intervenciones más sonadas tuvieron lugar en el Osasuna-Real Madrid, partido que desencadenó el cambio de líder. El conjunto blanco perdió el partido tras dos acciones en las que el VAR tuvo una intervención más que correcta, decretando penalti sobre Budimir y validando el gol de Raúl García.

El VAR también tuvo incidencia en el Athletic Club - Osasuna, duelo que dio el pistoletazo de salida a la presente jornada. La balanza se inclinó a favor de los de Ernesto Valverde gracias al penalti señalado sobre Gorka Guruzeta en los compases finales del encuentro.

¿Cómo está la clasificación de LaLiga en la jornada 25?

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin VAR en la jornada 25?

Real Madrid - 62 puntos FC Barcelona - 62 puntos Villarreal - 49 puntos Atlético de Madrid - 49 puntos Betis - 41 puntos Celta de Vigo - 37 puntos Real Sociedad - 35 puntos Espanyol - 33 puntos Osasuna - 30 puntos Athletic Club - 29 puntos Elche - 28 puntos Alavés - 27 puntos* Getafe - 27 puntos Valencia - 26 puntos Rayo Vallecano - 27 puntos* Mallorca - 25 puntos Girona - 23 puntos* Sevilla - 22 puntos Real Oviedo - 18 puntos* Levante - 17 puntos *Equipos con un partido pendiente

¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?

Jornada 1

Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.

Jornada 2

Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.

Jornada 4

Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.

Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.

Jornada 8

Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 9

Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 12

Girona 1 - Alavés 0: Gol anulado a Antonio Blanco por fuera de juego: Resultado sin VAR: 1-1.

Sevilla 1 - Osasuna 0: Penalti sobre Juanlu que Vargas transforma en el gol de la victoria. Resultado sin VAR: 0-0.

Athletic 1 - Oviedo 0: Gol anulado a Colombatto por fuera de juego de Chaira. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 13

Villarreal 2 - Mallorca 1: Gol concedido a Tani Oluwaseyi después de comprobar que no existía fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 14

Girona 1 - Real Madrid 1: Gol anulado a Kylian Mbappé por mano previa. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 15

Alavés 1 - Real Sociedad 0: Penalti por mano de Aritz que posteriormente convierte en gol Boyé. Resultado sin VAR: 0-0

Jornada 16

Atlético de Madrid 2 - Valencia 1: Gol anulado a Pepelu por fuera de juego de Hugo Duro. Resultado sin VAR: 2-2

Jornada 18

Real Sociedad 1 - Atlético de Madrid 1: Gol en propia de Sorloth anulado por fuera de juego posicional de Brais Méndez. Resultado sin VAR: 2-1

Jornada 20

Mallorca 3 - Athletic 2: Dos penaltis señalados por manos de Vivian y de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-2

Real Sociedad 2 - FC Barcelona 1: Gol anulado a Fermín por falta previa de Olmo sobre Kubo. Resultado sin VAR: 2-2

Jornada 21

Sevilla 2 - Athletic Club 1: Penalti por mano de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-1

Jornada 23

Atlético de Madrid 0 - Real Betis 1: Gol en propia de Llorente anulado por fuera de juego en el centro. Resultado sin VAR: 1-1

Jornada 24

Espanyol 2 - Celta de Vigo 2: Gol anulado a Borja Iglesias por fuera de juego. Resultado sin VAR: 2-3

Getafe 2 - Villarreal 1: Penalti señalado por agarrón sobre Luis Vázquez que Arambarri transforma. Resultado sin VAR: 1-1

Sevilla 1 - Deportivo Alavés 1: Gol anulado a Lucas Boyé por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2

Jornada 25

