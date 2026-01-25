Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 21

LaLiga EA Sports se prepara para cerrar el telón de su vigesimoprimera jornada de competición. A falta de lo que suceda en el Girona - Getafe de la noche del lunes, lo acontecido a lo largo del fin de semana ha tenido cierta incidencia en las luchas por terminar en puestos Champions y por escapar de la zona de descenso.

Como viene siendo habitual, el VAR ha vuelto a salir a escena en diferentes partidos a lo largo de la jornada. La tecnología de videoarbitraje ha sido protagonista tanto por acción como por omisión, lo que ha terminado teniendo incidencia directa en el desenlace de algunos de los encuentros.

El gran beneficiado de la jornada ha sido el Sevilla, que de no ser por la existencia de esta tecnología posiblemente no hubiese sumado los tres puntos gracias al tanto de penalti de Akor Adams. La otra cara de la moneda la protagonizó el Espanyol, que se dejó puntos por el camino debido a la incomparecencia del VAR.

¿Cómo está la clasificación de LaLiga en la jornada 21?

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin VAR en la jornada 21?

FC Barcelona - 53 puntos Real Madrid - 53 puntos Atlético de Madrid - 44 puntos Villarreal - 39 puntos* Betis - 34 puntos Espanyol - 33 puntos Celta de Vigo - 31 puntos Real Sociedad - 30 puntos Elche - 25 puntos Valencia - 23 puntos Rayo Vallecano -23 puntos Osasuna - 22 puntos Mallorca - 22 puntos Athletic Club - 21 puntos Getafe - 21 puntos Girona - 21 puntos Alavés - 21 puntos Sevilla - 18 puntos Levante - 16 puntos* Real Oviedo - 14 puntos *Equipos con un partido pendiente

¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?

Jornada 1

Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.

Jornada 2

Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.

Jornada 4

Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.

Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.

Jornada 8

Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 9

Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 12

Girona 1 - Alavés 0: Gol anulado a Antonio Blanco por fuera de juego: Resultado sin VAR: 1-1.

Sevilla 1 - Osasuna 0: Penalti sobre Juanlu que Vargas transforma en el gol de la victoria. Resultado sin VAR: 0-0.

Athletic 1 - Oviedo 0: Gol anulado a Colombatto por fuera de juego de Chaira. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 13

Villarreal 2 - Mallorca 1: Gol concedido a Tani Oluwaseyi después de comprobar que no existía fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 14

Girona 1 - Real Madrid 1: Gol anulado a Kylian Mbappé por mano previa. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 15

Alavés 1 - Real Sociedad 0: Penalti por mano de Aritz que posteriormente convierte en gol Boyé. Resultado sin VAR: 0-0

Jornada 16

Atlético de Madrid 2 - Valencia 1: Gol anulado a Pepelu por fuera de juego de Hugo Duro. Resultado sin VAR: 2-2

Jornada 18

Real Sociedad 1 - Atlético de Madrid 1: Gol en propia de Sorloth anulado por fuera de juego posicional de Brais Méndez. Resultado sin VAR: 2-1

Jornada 20

Mallorca 3 - Athletic 2: Dos penaltis señalados por manos de Vivian y de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-2

Jornada 21

