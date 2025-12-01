Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 14: el Real Madrid seguiría siendo líder

LaLiga EA Sports se prepara para cerrar el telón de su decimocuarta jornada de competición. A falta de lo que suceda en el partido entre Rayo Vallecano y Valencia, la competición doméstica ha tenido un fin de semana cargado de emociones, destacando el tercer empate consecutivo del Real Madrid que otorga el liderato al Barça y la victoria del Betis ante el Sevilla en el Gran Derbi.

La intervención más determinante de la jornada por parte del VAR tuvo lugar en Montilivi, con Real Madrid y Girona como protagonistas. El sistema de videoarbitraje avisó a De Burgos Bengoetxea para anular el primer gol de Kylian Mbappé por mano previa y, de no ser por esta incisión, el Real Madrid se hubiese mantenido en lo más alto de la clasificación una jornada más.

De una intervención decisiva pasamos a otra que pudo serlo, pues el VAR debió corregir la decisión de Gil Manzano de señalar penalti de Boyomo sobre Jan Virgili pero no expulsar al defensa de Osasuna. Más allá de la diferencia de jugar con uno menos, el camerunés terminó siendo el artífice del tanto del empate.

Boyomo celebra el definitivo 2-2 mientras Raíllo pide fuera de juego / MANU MIELNIEZUK

¿Cómo está la clasificación de LaLiga en la jornada 14?

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin VAR en la jornada 14?

Real Madrid - 35 puntos (+19) FC Barcelona - 34 puntos (+22) Atlético de Madrid - 31 puntos (+17) Villarreal - 30 puntos (+15) Betis - 26 puntos (+9) Real Sociedad - 23 puntos (+3) Espanyol - 20 puntos (-1) Getafe - 20 puntos (-1) Elche - 18 puntos (-1) Rayo Vallecano - 17 puntos (-3)* Alavés - 16 puntos (-2) Celta de Vigo - 15 puntos (-3) Mallorca - 15 puntos (-7) Athletic Club - 14 puntos (-7) Osasuna - 13 puntos (-6) Sevilla - 13 puntos (-7) Valencia - 13 puntos (-7)* Real Oviedo - 10 puntos (-13) Girona - 9 puntos (-17) Levante - 8 puntos (-11) *Equipos con un partido menos

¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?

Jornada 1

Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.

Jornada 2

Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.

Jornada 4

Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.

Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.

Jornada 8

Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 9

Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 12

Girona 1 - Alavés 0: Gol anulado a Antonio Blanco por fuera de juego: Resultado sin VAR: 1-1

Sevilla 1 - Osasuna 0: Penalti sobre Juanlu que Vargas transforma en el gol de la victoria. Resultado sin VAR: 0-0

Athletic 1 - Oviedo 0: Gol anulado a Colombatto por fuera de juego de Chaira. Resultado sin VAR: 1-1

Jornada 13

Villarreal 2 - Mallorca 1: Gol concedido a Tani Oluwaseyi después de comprobar que no existía fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-1

Jornada 14

Girona 1 - Real Madrid 1: Gol anulado a Kylian Mbappé por mano previa. Resultado sin VAR: 1-2

Una semana más, el VAR tuvo un papel protagónico, y sus intervenciones a lo largo de la presente temporada han modificado sensiblemente el tablero de juego. Por destacar algunos ejemplos, sin la existencia de esta tecnología el Villarreal perdería una posición en la clasificación, la Real Sociedad contaría con 4 puntos más en su casillero y la situación del Athletic Club sería mucho más crítica.