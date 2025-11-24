Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 13

LaLiga EA Sports se prepara para cerrar el telón de su decimotercera jornada de competición. A falta de lo que suceda en el partido entre Espanyol y Sevilla, la competición doméstica ha vivido un fin de semana de lo más movido, en el que destaca el 'tropiezo' del Real Madrid frente al Elche que acerca al Barça al liderato o la victoria del Villarreal contra el Mallorca que permite a los de Marcelino afianzarse en la tercera posición de la clasificación.

De la mano de un Gerard Moreno en estado de gracia, los 'groguets' celebraron su cuarto triunfo consecutivo en LaLiga, que les permite elevar su contador particular hasta los 29 puntos. Esta racha triunfal, sin embargo, se hubiese visto frenada de no ser por la existencia del VAR, que validó el gol de la victoria de Tani Oluwaseyi.

Más allá de esta intervención decisiva, la tecnología de videoarbitraje también salió a escena para avisar a los árbitros de las expulsiones de Sancet con en Athletic y Antony con el Betis, aunque ninguna de ellas cambió el signo de sus respectivos partidos.

Una semana más, el VAR tuvo un papel protagónico, y sus intervenciones a lo largo de la presente temporada han modificado sensiblemente el tablero de juego. Por destacar algunos ejemplos, sin la existencia de esta tecnología el Villarreal perdería una posición en la clasificación, la Real Sociedad contaría con 4 puntos más en su casillero y la situación del Athletic Club sería aún más crítica.

Oyarzabal celebra una victoria de la Real Sociedad / EFE

¿Cómo está la clasificación de LaLiga en la jornada 13?

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin VAR en la jornada 13?

Real Madrid - 32 puntos (+18) FC Barcelona - 31 puntos (+20) Atlético de Madrid - 28 puntos (+15) Villarreal - 27 puntos (+13) Betis - 23 puntos (+7) Real Sociedad - 20 puntos (+2) Elche - 18 puntos (+0) Espanyol - 17 puntos (-2) Getafe - 17 puntos (-2) Rayo Vallecano - 17 puntos (-3) Alavés - 16 puntos (+0) Celta de Vigo - 15 puntos (-2) Mallorca - 14 puntos (-7) Sevilla - 13 puntos (-5) Valencia - 13 puntos (-7) Osasuna - 12 puntos (-6) Athletic Club - 11 puntos (-9) Real Oviedo - 10 puntos (-11) Girona - 9 puntos (-15) Levante - 8 puntos (-9)

¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?

Jornada 1

Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.

Jornada 2

Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.

Jornada 4

Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.

Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.

Jornada 8

Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 9

Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 12

Girona 1 - Alavés 0: Gol anulado a Antonio Blanco por fuera de juego: Resultado sin VAR: 1-1

Sevilla 1 - Osasuna 0: Penalti sobre Juanlu que Vargas transforma en el gol de la victoria. Resultado sin VAR: 0-0

Athletic 1 - Oviedo 0: Gol anulado a Colombatto por fuera de juego de Chaira. Resultado sin VAR: 1-1

Jornada 13

Villarreal 2 - Mallorca 1: Gol concedido a Tani Oluwaseyi después de comprobar que no existía fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-1