Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR tras la jornada 12: el Espanyol perdería el billete a Europa y el Athletic caería en picado

LaLiga EA Sports cierra el telón de su duodécimo fin de semana de competición y se toma unos días de descanso con la llegada del parón de selecciones. El desarrollo de la jornada 12 tuvo como gran sorpresa el empate del Real Madrid en Vallecas, que aprieta enormemente la carrera por el liderato. En las antípodas de la clasificación, la victoria del Girona ante el Alavés otorga a los de Míchel 3 puntos vitales para acercarse al objetivo de la salvación.

Este 'alegrón' del Girona, sin embargo, no hubiese tardado en apagarse de no ser por la intervención del VAR para anular por fuera de juego el gol de Antonio Blanco. La tecnología de videoarbitraje fue vital en la última jornada, pues también tuvo intervenciones determinantes en otros dos partidos: el Athletic Club-Oviedo y el Sevilla-Osasuna.

Este papel protagónico del VAR, sumado a lo acontecido en jornadas anteriores, dibuja un tablero de juego ligeramente diferente en la competición doméstica al que existiría de no se por la presencia de esta tecnología. Entre los grandes cambios destacaría ellos destaca equipos que cambiarán sensiblemente su situación destacan la Real Sociedad, que sin estas intervenciones contaría con 4 puntos más, o el Athletic Club, que peserdería 6 unidades y se acercaría peligrosamente a posiciones de descenso.

¿Cómo está la clasificación de LaLiga tras la jornada 12?

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin VAR tras la jornada 12?

Real Madrid - 31 puntos (+18) FC Barcelona - 28 puntos (+16) Villarreal - 26 puntos (+13) Atlético de Madrid - 25 puntos (+14) Betis - 22 puntos (+7) Real Sociedad - 17 puntos (+0) Elche - 17 puntos (+0) Getafe - 17 puntos (-1) Espanyol - 17 puntos (-2) Alavés - 16 puntos (+1) Rayo Vallecano - 16 puntos (-3) Sevilla - 13 puntos (-5) Mallorca - 13 puntos (-7) Celta de Vigo - 12 puntos (-3) Osasuna - 12 puntos (-4) Athletic Club - 11 puntos (-5) Valencia - 10 puntos (-9) Real Oviedo - 9 puntos (-11) Levante - 8 puntos (-7) Girona - 8 puntos (-15)

¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?

Jornada 1

Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.

Jornada 2

Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.

Jornada 4

Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.

Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.

Jornada 8

Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 9

Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 12