LaLiga EA Sports
Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 11: 'subidón' de la Real Sociedad y un histórico escaparía del descenso
El sistema de videoarbitraje volvió a ser protagonista este fin de semana, aunque no se tradujo en un impacto real en el resultado de los partidos disputados
LaLiga EA Sports sigue avanzando y ya se encuentra cerca de cumplir su primer tercio. A falta de lo que suceda esta noche en el Oviedo-Osasuna, el desarrollo de la jornada 11 no ha comportado grandes cambios en la clasificación general, por lo que los equipos que ocupan la zona noble quedan reforzados y los candidatos a pelear por la salvación se hunden aún más.
Como sucede cada fin de semana, el VAR hizo acto de presencia en varios de los partidos que componen la jornada. Entre estas intervenciones destacan los penaltis favorables para Girona y Real Madrid, el gol anulado a la Real Sociedad o la expulsión al Levante y, si bien es cierto que algunas cambiaron sensiblemente el transcurso del partido, ninguna de ellas tuvo un efecto real en el resultado final.
En jornadas anteriores, en cambio, las intervenciones del VAR sí que han marcado profundamente el devenir dealgunos equipos. Entre ellos destaca la Real Sociedad, que sin estas intervenciones contaría con 4 puntos más, o el Valencia, que pese a mantenerse con las mismas 9 unidades no ocuparía posiciones de descenso.
¿Cómo está la clasificación de LaLiga en la jornada 11?
¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin VAR en la jornada 11?
- Real Madrid - 30 puntos
- FC Barcelona - 25 puntos
- Villarreal - 23 puntos
- Atlético de Madrid - 22 puntos
- Betis - 21 puntos
- Espanyol - 17 puntos
- Getafe - 17 puntos
- Real Sociedad - 16 puntos
- Elche - 16 puntos
- Alavés - 15 puntos
- Rayo Vallecano - 15 puntos
- Celta de Vigo - 12 puntos
- Sevilla - 12 puntos
- Osasuna - 10 puntos
- Athletic Club - 10 puntos
- Mallorca - 10 puntos
- Valencia - 9 puntos
- Levante - 8 puntos
- Real Oviedo - 7 puntos
- Girona - 7 puntos
¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?
Jornada 1
Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.
Jornada 2
Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.
Jornada 4
Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.
Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.
Jornada 8
Athletic 2 - Mallorca 1 (1-1): Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.
Jornada 9
Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.
- Barcelona - Elche, en directo hoy: resultado y goles en vivo | LaLiga EA Sports
- Algo se mueve en el Mónaco: cambio de estatus de Ansu y desilusión con Pogba
- El Madrid entra en la puja por Etta Eyong
- Harry Kane valora la opción de fichar por el Barça en verano
- Real Sociedad - Barcelona, en directo hoy: resultado y goles del partido de Liga F
- La hora de Araujo y Casadó
- El BOE lo confirma: el recorte en las nóminas de hasta 95 euros menos que entrará en vigor el 1 de enero
- Barça - UCAM Murcia, en directo: quinta jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo