Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 11: 'subidón' de la Real Sociedad y un histórico escaparía del descenso

LaLiga EA Sports sigue avanzando y ya se encuentra cerca de cumplir su primer tercio. A falta de lo que suceda esta noche en el Oviedo-Osasuna, el desarrollo de la jornada 11 no ha comportado grandes cambios en la clasificación general, por lo que los equipos que ocupan la zona noble quedan reforzados y los candidatos a pelear por la salvación se hunden aún más.

Como sucede cada fin de semana, el VAR hizo acto de presencia en varios de los partidos que componen la jornada. Entre estas intervenciones destacan los penaltis favorables para Girona y Real Madrid, el gol anulado a la Real Sociedad o la expulsión al Levante y, si bien es cierto que algunas cambiaron sensiblemente el transcurso del partido, ninguna de ellas tuvo un efecto real en el resultado final.

En jornadas anteriores, en cambio, las intervenciones del VAR sí que han marcado profundamente el devenir dealgunos equipos. Entre ellos destaca la Real Sociedad, que sin estas intervenciones contaría con 4 puntos más, o el Valencia, que pese a mantenerse con las mismas 9 unidades no ocuparía posiciones de descenso.

¿Cómo está la clasificación de LaLiga en la jornada 11?

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga sin VAR en la jornada 11?

Real Madrid - 30 puntos FC Barcelona - 25 puntos Villarreal - 23 puntos Atlético de Madrid - 22 puntos Betis - 21 puntos Espanyol - 17 puntos Getafe - 17 puntos Real Sociedad - 16 puntos Elche - 16 puntos Alavés - 15 puntos Rayo Vallecano - 15 puntos Celta de Vigo - 12 puntos Sevilla - 12 puntos Osasuna - 10 puntos Athletic Club - 10 puntos Mallorca - 10 puntos Valencia - 9 puntos Levante - 8 puntos Real Oviedo - 7 puntos Girona - 7 puntos

¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?

Jornada 1

Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.

Jornada 2

Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.

Jornada 4

Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.

Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.

Jornada 8

Athletic 2 - Mallorca 1 (1-1): Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 9

Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.